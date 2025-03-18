Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

17 березня 2025 року під час перевірки пляжу «Лузанівка» на піску виявлено згустки мазуту розміром 8-12 см, що простягаються більш ніж на 50 метрів узбережжя.

«Візуально забруднення акваторії Чорного моря не спостерігається», – зазначили екологи.

Фахівці відібрали зразки морської води для аналізу на вміст нафтопродуктів. Крім того, саму забруднювальну речовину разом із піском також передали на лабораторні дослідження в УкрНЦЕМ.

«У разі виявлення на узбережжі або у воді згустків мазуту чи будь-яких інших залишків нафтопродуктів, просимо повідомити спеціалістів Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу за телефоном (048) 705-40-02 або через застосунок «Екозагроза», – ідеться в повідомленні Держекоінспекції.

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Про те, що мазут із затонулих російських танкерів досяг узбережжя Одеської області, стало відомо 24 січня 2025 року. Сліди екокатастрофи знайшли біля курорту «Катранка», Дунайського біосферного заповідника та Національного природного парку «Тузловські лимани». Згустки нафтопродуктів на піску довелося збирати вручну.

На думку екоактивіста Владислава Балинського, ближче до літа мазут почне спливати і тоді можна буде повною мірою оцінити наслідки екопожежі в Чорному морі.