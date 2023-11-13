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Одеська область: браконьєри наловили у Дністровському лимані риби та креветок на 800 тисяч гривень

Одеська область: браконьєри наловили у Дністровському лимані риби та креветок на 800 тисяч гривень

На Одещині поліцейські викрили двох мешканців Білгород-Дністровського району у браконьєрстві у водах Дністровського лиману. Попередньо правопорушники завдали державі збитків на суму майже 800 тисяч гривень.

Як повідомили сьогодні у прес-службі обласного управління Нацполіції, під час спільного рейду співробітників водної поліції, екологів та співробітників загону морської охорони по території Дністровського лиману, правоохоронці виявили двох місцевих жителів, які займалися виловом креветок поблизу затоки Кароліно-Бугазької громади, убрід сіткою, ятером та пастками на креветок.

Виявивши браконьєрів, рейдовики викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка вилучила незаконне знаряддя лову – ліскову сітку, ятер і три пастки на креветок, а також понад 40,6 кг виловлених креветок, бичків, оселедців, кефалі, атерин і глосів.

Браконьєои незаконно промишляли в Дністровському лимані

За попередніми підрахунками фахівців, браконьєри завдали державі збитків на суму близько 800 тисяч гривень.

За фактом браконьєрства розпочато кримінальне провадження. Призначено низку експертиз, за результатами яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

Правопорушникам загрожує штраф від 17 тис. до 51 тис. гривень або обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомляло «Одеське життя», у серпні цього року браконьєри піймали на Одещині чотири севрюги, занесені до Червоної книги України, завдавши державі збитків на 200 тисяч гривень.

Раніше також повідомлялося, що з 1 листопада 2023 року в Одеській області забороняється промисловий, аматорський та спортивний вилов риби у зимувальних ямах.

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