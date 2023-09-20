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На Одещині браконьєр ловив рибу 150-метровою сіткою

На Одещині браконьєр ловив рибу 150-метровою сіткою

Вчора, 19 вересня, інспектори з охорони навколишнього середовища виявили в Ізмаїльському районі правопорушника, який займався виловом риби забороненими знаряддями.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

У повідомленні йдеться, що під час проведення природоохоронних заходів інспектори виявили порушника, який забороненими знаряддями лову здійснював незаконний вилов риби.

Чоловік користувався трьома сітками довжиною 150 метрів та за допомогою гумового костюма здійснював незаконний вилов водних біоресурсів на озері Ялпуг біля села Плавні Ренійської міської громади.

Інспектори встановили, що порушник виловив 81 особину карасів, тарані, судака, плоскирки, сазана. Загальна вага улову склала 9 кілограмів.

Сума розрахованого збитку державі становить 156 247 гривень.

На порушника склали адміністративний протокол, незаконні знаряддя лову вилучені. Справу передадуть до судових органів.

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