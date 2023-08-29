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Дуже рідкісну рибу спіймали брайконьєри на Одещині (фото)

Дуже рідкісну рибу спіймали брайконьєри на Одещині (фото)

Чотирьох севрюг, які занесені до Червоної книги України, спіймали браконьєри в Одеській обалсті. За попереднімит даними, браконьєри нанесли шкоду майже на 200 тисяч гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеської області.

Поліція затримала двох мешканців Вилкового. Чоловіки спіймали у Дунаї чотирьох севрюг. Ця риба внесена в Червону книгу України, тож ії вилов суворо заборонений. Збитки – 192 тис. грн. Затриманим 29 і 35 років.

рыба севрюга браконьеры

Браконьєрам загрожує покарання штрафом від 17000 до 51000 гривень, або обмеженням волі на строк до трьох років. Слідство триває.

рыба севрюга браконьеры

Нагадаємо, що поліція затримала 69-річного одесита, який уночі 28 серпня 2023 року кілька разів ударив ножем сина під час того, як розпивали разом спиртні напої.

Фото: ГУНП в Одеській області

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