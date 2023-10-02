Нарибалили на понад 700 тисяч гривень: на Одещині викрили браконьєрів

На Одещині в Подільському та Ізмаїльському районах викрили рибалок, які здійснювали незаконний вилов риби та раків, завдавши збитків державі на суму понад 700 тисяч гривень.

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

У повідомленні йдеться, що рибалка у місцевому ставку села Дігори Окнянської ОТГ Подільського району наловив риби на 509 тисяч 881 гривню.

Чоловік з гумового човна здійснював вилов риби чотирма сітками. Усього йому вдалося наловити 265 карасів, 21 окуня, 6 щук та коропа.

На рибалку складено адмінпротокол та викрито кримінальне провадження про незаконний вилов риби.

Човен та знаряддя лову вилучені співробітниками поліції. Риба передана на відповідальне зберігання.

Ще одного порушника на заборону риболовлі викрито поблизу селища Суворове Ізмаїльського району. Рибалка на озері Катлабух тралом виловив 66 раків.

Чоловік завдав державі збитків на суму 219 тисяч 912 гривень.

Оскільки до 5 жовтня діє заборона на вилов раків на р. Дунаї та придунайських озерах, на чоловіка складено адміністративний протокол.

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