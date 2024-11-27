Одеситів запрошують на добре свято – тут можна буде знайти чотирилапого друга

Як повідомили в ГО Animal SOS Odesa, захід відбудеться біля входу в Одеський зоопарк.

За словами організаторів, їхня мета – влаштувати тварин із Центру адопції у родини, а також популяризація гуманного та відповідального ставлення до тварин та пошук донорів для підтримки Центру.

«В цей день буде можливість вибрати чотирилапого друга від Центру адопції собак, познайомитися з представниками кінологічних центрів та дізнатися корисну інформацію про домашніх улюбленців. Кінологічний центр «ГранДДог» та центр «Тітан» познайомлять відвідувачів зі своїми підопічними. А завдяки аквагриму можна буде перетворитися на казкову тварину та погратися з веселими аніматорами. Кожен може прийняти участь у майстер-класі з виготовлення паперових фігурок тваринок», – зазначається в анонсі заходу.

Місце проведення: Захід відбудеться 30 листопада біля входу в зоопарк у Преображенському парку. Початок – об 11:00.

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