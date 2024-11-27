Одеситів запрошують на добре свято – тут можна буде знайти чотирилапого друга

У суботу, 30 листопада, Одеський зоопарк та Центр адопції собак під патронатом громадських організацій «Animal SOS Odesa» та «Закон Природи» запрошує одеситів та гостей міста на добре свято, присвячене Міжнародному дню свійських тварин.
Як повідомили в ГО Animal SOS Odesa, захід відбудеться біля входу в Одеський зоопарк.
За словами організаторів, їхня мета – влаштувати тварин із Центру адопції у родини, а також популяризація гуманного та відповідального ставлення до тварин та пошук донорів для підтримки Центру.
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«В цей день буде можливість вибрати чотирилапого друга від Центру адопції собак, познайомитися з представниками кінологічних центрів та дізнатися корисну інформацію про домашніх улюбленців. Кінологічний центр «ГранДДог» та центр «Тітан» познайомлять відвідувачів зі своїми підопічними. А завдяки аквагриму можна буде перетворитися на казкову тварину та погратися з веселими аніматорами. Кожен може прийняти участь у майстер-класі з виготовлення паперових фігурок тваринок», – зазначається в анонсі заходу.
Місце проведення: Захід відбудеться 30 листопада біля входу в зоопарк у Преображенському парку. Початок – об 11:00.
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