Секрети догляду за улюбленцями: інтерв’ю з професійним грумером Людмилою Смольніковою

— Які основні послуги надає грумер?

— Грумер надає різноманітні послуги, зокрема стрижку, купання, розчісування шерсті, чистку вух, стрижку кігтів, вичісування ковтунів, догляд за шкірою та шерстю за допомогою різноманітної косметики та СПА-обладнання, а також готує собак до виставок.

— Що грумери роблять для підтримки здоров’я шкіри та шерсті, чого не можна досягти домашнім доглядом?

— Грумери використовують спеціальні професійні шампуні, кондиціонери, маски, сироватки, інструменти та обладнання і головне — знання та техніку, яку в домашньому догляді можливо отримати, тільки навчившись цього. Професіонал також може виявити ранні ознаки шкірних або інших проблем, що залишаються непоміченими при домашньому догляді, та вчасно направити до ветеринара.

— Як власникам тварин зрозуміти, що вони потребують саме грумінгу, а не ветеринарного огляду?

— Потрібно звертатися до грумера регулярно, однак якщо є проблеми зі здоров’ям (запалення різного характеру, почервоніння шкіри, слизових, є свербіж, хвороби шкіри, лусочки, специфічний запах, виділення з вух або очей, розлад травлення, блювота та інші стани, не притаманні здоровому організму) – потрібен огляд ветеринара.

— Які процедури із тих, що можна отримати у грумерів, можуть бути небезпечними і чому?

— Однією з таких процедур є ультразвукова чистка зубів у грумінг-салоні. Ця процедура небезпечна без діагностики та анестезії, оскільки собака відчуває стрес і біль. Без анестезії неможливо якісно оцінити стан ясен, виявити глибокі проблеми з зубами або правильно видалити зубний камінь. Такий догляд повинен виконувати тільки ветеринар, який має відповідні інструменти, обладнання, кваліфікацію та підготовку. В грумінг-салоні це може призвести до травм або погіршення стану здоров’я тварини.

Без огляду ветеринара можна пропустити серйозні проблеми із зубами та яснами, а також пошкодити зубну емаль чи ясна, викликавши біль. Крім того, стрес від такої процедури може негативно позначитися на здоров’ї тварини в цілому.

— Професійний грумінг потрібен усім собакам, чи є породи, які можуть обійтися без нього?

— Професійний грумінг потрібен майже всім собакам, але інтенсивність догляду варіюється залежно від породи. Декоративні породи з довгою чи об’ємною шерстю, як-от мальтезе, йоркширські тер’єри або пуделі, мальтипу, бішони, потребують регулярного грумінгу для підтримки здоров’я шерсті та уникнення ковтунів 1 раз на місяць + домашній догляд (купання, сушка та розчісування).

Породи з короткою шерстю, такі як лабрадори, мопси, такси, біглі, бульдоги та інші, також потребують регулярного грумінгу, а саме процедури «експрес-линька», яка допомагає позбутися зайвої линяючої (відмерлої) шерсті. Таку процедуру, щоб був ефект, варто робити – 1 раз на 1-1,5 місяця. Якщо робити рідше, линяюча шерсть все одно буде по всьому будинку та на вашому одязі.

Великі породи собак також потребують грумінгу, але вже рідше. А от хто грумінгу як такого не потребує — це голі породи собак, ксолоітцкуінтлі, мексиканські, перуанські, китайські чубаті. Але в цьому випадку потрібен інтенсивний догляд за шкірою вдома.

— Які найбільш поширені помилки допускають власники у догляді за своїми улюбленцями?

— Поширені помилки включають нерегулярне розчісування, що призводить до утворення ковтунів, неправильне або нечасте купання, нехтування стрижкою кігтів, що може призвести до болю або деформацій лап та болю в суглобах, а також використання невідповідних шампунів, що може викликати подразнення шкіри. Щоб дізнатися, що підійде саме у вашому випадку, треба брати консультацію у грумера з підбору косметики та інструменту або проходити онлайн-навчання для пет-батьків, в цьому я зможу вам допомогти.

— Як зрозуміти, що час відвідати грумера: за якими ознаками можна визначити, що тварині необхідна професійна допомога?

Шерсть стає заплутаною і тьмяною, утворюються ковтуни.

Від собаки йде неприємний запах.

Шкіра собаки суха, лущиться або має подразнення.

Кігті собаки занадто довгі, вони можуть зачіпатися за різні поверхні або навіть викликати дискомфорт під час ходьби.

У собаки з’являються надмірні слізні доріжки, бруд або багато шерсті навколо очей, що заважає тварині.

Якщо це породи, які линяють, то ваша собака линяє більше ніж зазвичай, шерсть залишається на меблях і одязі.

Собака часто чухає певні ділянки, виглядає неспокійною або дратівливою.

— Які поради ви дали б власникам собак, що мають страх перед походом до грумера?

— Почніть знайомити собаку з грумінгом ще з 3-4 місяців вдома. Навчіть її спокійно реагувати на дотики до лап, вух, морди. Виберіть грумера, який працює з тваринами м’яко та уважно. Поступово збільшуйте час перебування у грумінг-салоні, щоб собака адаптувалася до процесу. Починайте з коротких сеансів, просто знайомлячи з інструментами для грумінгу, і неважливо, чи це цуценя, чи вже дорослий пес.

Використовуйте ласощі та похвалу, щоб створити позитивні асоціації з грумінгом.

Проявляйте терпіння і не змушуйте собаку до грумінгу. Якщо не виходить пророблювати вже більш серйозні маніпуляції, поверніться до простіших і коротких сеансів, щоб відновити довіру.

Читайте також: