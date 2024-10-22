Секрети догляду за улюбленцями: інтерв’ю з професійним грумером Людмилою Смольніковою

Ще якихось 10 років тому про грумінг взагалі мало хто чув — це була послуга для заможних. Нині ж культура догляду за нашими чотирилапими друзями змінюється, на кожному кроці відкриваються грумінг-салони і у кожному — нескінченні записи на процедури. Які дива творять грумери із шерстю тварин та чи можливо це повторити вдома? У цьому інтерв’ю ми поговоримо з Людмилою Смольніковою, досвідченим грумером, яка відкриє нам секрети правильного догляду за собаками та котами. Дізнайтеся, як підтримувати здоров’я і красу вашого улюбленця, які помилки зазвичай роблять власники та як зробити процедуру догляду комфортною для ваших друзів.
— Які основні послуги надає грумер?
— Грумер надає різноманітні послуги, зокрема стрижку, купання, розчісування шерсті, чистку вух, стрижку кігтів, вичісування ковтунів, догляд за шкірою та шерстю за допомогою різноманітної косметики та СПА-обладнання, а також готує собак до виставок.
— Що грумери роблять для підтримки здоров’я шкіри та шерсті, чого не можна досягти домашнім доглядом?
— Грумери використовують спеціальні професійні шампуні, кондиціонери, маски, сироватки, інструменти та обладнання і головне — знання та техніку, яку в домашньому догляді можливо отримати, тільки навчившись цього. Професіонал також може виявити ранні ознаки шкірних або інших проблем, що залишаються непоміченими при домашньому догляді, та вчасно направити до ветеринара.
— Як власникам тварин зрозуміти, що вони потребують саме грумінгу, а не ветеринарного огляду?
— Потрібно звертатися до грумера регулярно, однак якщо є проблеми зі здоров’ям (запалення різного характеру, почервоніння шкіри, слизових, є свербіж, хвороби шкіри, лусочки, специфічний запах, виділення з вух або очей, розлад травлення, блювота та інші стани, не притаманні здоровому організму) – потрібен огляд ветеринара.
— Які процедури із тих, що можна отримати у грумерів, можуть бути небезпечними і чому?
— Однією з таких процедур є ультразвукова чистка зубів у грумінг-салоні. Ця процедура небезпечна без діагностики та анестезії, оскільки собака відчуває стрес і біль. Без анестезії неможливо якісно оцінити стан ясен, виявити глибокі проблеми з зубами або правильно видалити зубний камінь. Такий догляд повинен виконувати тільки ветеринар, який має відповідні інструменти, обладнання, кваліфікацію та підготовку. В грумінг-салоні це може призвести до травм або погіршення стану здоров’я тварини.
Без огляду ветеринара можна пропустити серйозні проблеми із зубами та яснами, а також пошкодити зубну емаль чи ясна, викликавши біль. Крім того, стрес від такої процедури може негативно позначитися на здоров’ї тварини в цілому.
— Професійний грумінг потрібен усім собакам, чи є породи, які можуть обійтися без нього?
— Професійний грумінг потрібен майже всім собакам, але інтенсивність догляду варіюється залежно від породи. Декоративні породи з довгою чи об’ємною шерстю, як-от мальтезе, йоркширські тер’єри або пуделі, мальтипу, бішони, потребують регулярного грумінгу для підтримки здоров’я шерсті та уникнення ковтунів 1 раз на місяць + домашній догляд (купання, сушка та розчісування).
Породи з короткою шерстю, такі як лабрадори, мопси, такси, біглі, бульдоги та інші, також потребують регулярного грумінгу, а саме процедури «експрес-линька», яка допомагає позбутися зайвої линяючої (відмерлої) шерсті. Таку процедуру, щоб був ефект, варто робити – 1 раз на 1-1,5 місяця. Якщо робити рідше, линяюча шерсть все одно буде по всьому будинку та на вашому одязі.
Великі породи собак також потребують грумінгу, але вже рідше. А от хто грумінгу як такого не потребує — це голі породи собак, ксолоітцкуінтлі, мексиканські, перуанські, китайські чубаті. Але в цьому випадку потрібен інтенсивний догляд за шкірою вдома.
— Які найбільш поширені помилки допускають власники у догляді за своїми улюбленцями?
— Поширені помилки включають нерегулярне розчісування, що призводить до утворення ковтунів, неправильне або нечасте купання, нехтування стрижкою кігтів, що може призвести до болю або деформацій лап та болю в суглобах, а також використання невідповідних шампунів, що може викликати подразнення шкіри. Щоб дізнатися, що підійде саме у вашому випадку, треба брати консультацію у грумера з підбору косметики та інструменту або проходити онлайн-навчання для пет-батьків, в цьому я зможу вам допомогти.
— Як зрозуміти, що час відвідати грумера: за якими ознаками можна визначити, що тварині необхідна професійна допомога?
- Шерсть стає заплутаною і тьмяною, утворюються ковтуни.
- Від собаки йде неприємний запах.
- Шкіра собаки суха, лущиться або має подразнення.
- Кігті собаки занадто довгі, вони можуть зачіпатися за різні поверхні або навіть викликати дискомфорт під час ходьби.
- У собаки з’являються надмірні слізні доріжки, бруд або багато шерсті навколо очей, що заважає тварині.
- Якщо це породи, які линяють, то ваша собака линяє більше ніж зазвичай, шерсть залишається на меблях і одязі.
- Собака часто чухає певні ділянки, виглядає неспокійною або дратівливою.
— Які поради ви дали б власникам собак, що мають страх перед походом до грумера?
— Почніть знайомити собаку з грумінгом ще з 3-4 місяців вдома. Навчіть її спокійно реагувати на дотики до лап, вух, морди. Виберіть грумера, який працює з тваринами м’яко та уважно. Поступово збільшуйте час перебування у грумінг-салоні, щоб собака адаптувалася до процесу. Починайте з коротких сеансів, просто знайомлячи з інструментами для грумінгу, і неважливо, чи це цуценя, чи вже дорослий пес.
Використовуйте ласощі та похвалу, щоб створити позитивні асоціації з грумінгом.
Проявляйте терпіння і не змушуйте собаку до грумінгу. Якщо не виходить пророблювати вже більш серйозні маніпуляції, поверніться до простіших і коротких сеансів, щоб відновити довіру.
Читайте також: