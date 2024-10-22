Новини Одеси та Одеської області

Секрети догляду за улюбленцями: інтерв’ю з професійним грумером Людмилою Смольніковою

Секрети догляду за улюбленцями: інтерв’ю з професійним грумером Людмилою Смольніковою

Ще якихось 10 років тому про грумінг взагалі мало хто чув — це була послуга для заможних. Нині ж культура догляду за нашими чотирилапими друзями змінюється, на кожному кроці відкриваються грумінг-салони і у кожному — нескінченні записи на процедури. Які дива творять грумери із шерстю тварин та чи можливо це повторити вдома? У цьому інтерв’ю ми поговоримо з Людмилою Смольніковою, досвідченим грумером, яка відкриє нам секрети правильного догляду за собаками та котами. Дізнайтеся, як підтримувати здоров’я і красу вашого улюбленця, які помилки зазвичай роблять власники та як зробити процедуру догляду комфортною для ваших друзів.

— Які основні послуги надає грумер?

— Грумер надає різноманітні послуги, зокрема стрижку, купання, розчісування шерсті, чистку вух, стрижку кігтів, вичісування ковтунів, догляд за шкірою та шерстю за допомогою різноманітної косметики та СПА-обладнання, а також готує собак до виставок.

грумер

— Що грумери роблять для підтримки здоров’я шкіри та шерсті, чого не можна досягти домашнім доглядом?

— Грумери використовують спеціальні професійні шампуні, кондиціонери, маски, сироватки, інструменти та обладнання і головне — знання та техніку, яку в домашньому догляді можливо отримати, тільки навчившись цього. Професіонал також може виявити ранні ознаки шкірних або інших проблем, що залишаються непоміченими при домашньому догляді, та вчасно направити до ветеринара.

грумер

— Як власникам тварин зрозуміти, що вони потребують саме грумінгу, а не ветеринарного огляду?

— Потрібно звертатися до грумера регулярно, однак якщо є проблеми зі здоров’ям (запалення різного характеру, почервоніння шкіри, слизових, є свербіж, хвороби шкіри, лусочки, специфічний запах, виділення з вух або очей, розлад травлення, блювота та інші стани, не притаманні здоровому організму) – потрібен огляд ветеринара.

грумер

— Які процедури із тих, що можна отримати у грумерів, можуть бути небезпечними і чому?

— Однією з таких процедур є ультразвукова чистка зубів у грумінг-салоні. Ця процедура небезпечна без діагностики та анестезії, оскільки собака відчуває стрес і біль. Без анестезії неможливо якісно оцінити стан ясен, виявити глибокі проблеми з зубами або правильно видалити зубний камінь. Такий догляд повинен виконувати тільки ветеринар, який має відповідні інструменти, обладнання, кваліфікацію та підготовку. В грумінг-салоні це може призвести до травм або погіршення стану здоров’я тварини.

Без огляду ветеринара можна пропустити серйозні проблеми із зубами та яснами, а також пошкодити зубну емаль чи ясна, викликавши біль. Крім того, стрес від такої процедури може негативно позначитися на здоров’ї тварини в цілому.

грумер

—  Професійний грумінг потрібен усім собакам, чи є породи, які можуть обійтися без нього?

— Професійний грумінг потрібен майже всім собакам, але інтенсивність догляду варіюється залежно від породи. Декоративні породи з довгою чи об’ємною шерстю, як-от мальтезе, йоркширські тер’єри або пуделі, мальтипу, бішони, потребують регулярного грумінгу для підтримки здоров’я шерсті та уникнення ковтунів 1 раз на місяць + домашній догляд (купання, сушка та розчісування).

Породи з короткою шерстю, такі як лабрадори, мопси, такси, біглі, бульдоги та інші, також потребують регулярного грумінгу, а саме процедури «експрес-линька», яка допомагає позбутися зайвої линяючої (відмерлої) шерсті. Таку процедуру, щоб був ефект, варто робити – 1 раз на 1-1,5 місяця. Якщо робити рідше, линяюча шерсть все одно буде по всьому будинку та на вашому одязі.

Великі породи собак також потребують грумінгу, але вже рідше. А от хто грумінгу як такого не потребує — це голі породи собак, ксолоітцкуінтлі, мексиканські, перуанські, китайські чубаті. Але в цьому випадку потрібен інтенсивний догляд за шкірою вдома.

грумер

— Які найбільш поширені помилки допускають власники у догляді за своїми улюбленцями?

— Поширені помилки включають нерегулярне розчісування, що призводить до утворення ковтунів, неправильне або нечасте купання, нехтування стрижкою кігтів, що може призвести до болю або деформацій лап та болю в суглобах, а також використання невідповідних шампунів, що може викликати подразнення шкіри. Щоб дізнатися, що підійде саме у вашому випадку, треба брати консультацію у грумера з підбору косметики та інструменту або проходити онлайн-навчання для пет-батьків, в цьому я зможу вам допомогти.

грумер

— Як зрозуміти, що час відвідати грумера: за якими ознаками можна визначити, що тварині необхідна професійна допомога?

  • Шерсть стає заплутаною і тьмяною, утворюються ковтуни.
  • Від собаки йде неприємний запах.
  • Шкіра собаки суха, лущиться або має подразнення.
  • Кігті собаки занадто довгі, вони можуть зачіпатися за різні поверхні або навіть викликати дискомфорт під час ходьби.
  • У собаки з’являються надмірні слізні доріжки, бруд або багато шерсті навколо очей, що заважає тварині.
  • Якщо це породи, які линяють, то ваша собака линяє більше ніж зазвичай, шерсть залишається на меблях і одязі.
  • Собака часто чухає певні ділянки, виглядає неспокійною або дратівливою.

— Які поради ви дали б власникам собак, що мають страх перед походом до грумера?

— Почніть знайомити собаку з грумінгом ще з 3-4 місяців вдома. Навчіть її спокійно реагувати на дотики до лап, вух, морди. Виберіть грумера, який працює з тваринами м’яко та уважно. Поступово збільшуйте час перебування у грумінг-салоні, щоб собака адаптувалася до процесу. Починайте з коротких сеансів, просто знайомлячи з інструментами для грумінгу, і неважливо, чи це цуценя, чи вже дорослий пес.

Використовуйте ласощі та похвалу, щоб створити позитивні асоціації з грумінгом.

Проявляйте терпіння і не змушуйте собаку до грумінгу. Якщо не виходить пророблювати вже більш серйозні маніпуляції, поверніться до простіших і коротких сеансів, щоб відновити довіру.

Читайте також:

Діана Федотова
Діана Федотова ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk