Одесситов приглашают на добрый праздник – здесь можно будет обрести четвероногого друга

Как сообщили в ОО Animal SOS Odesa, мероприятие состоится у входа в Одесский зоопарк.

По словам организаторов, их цель – пристроить животных из Центра адопции в семьи, а также популяризация гуманного и ответственного отношения к животным и поиск доноров для поддержки Центра.

«В этот день будет возможность выбрать четвероногого друга от Центра адопции собак, познакомиться с представителями кинологических центров и узнать полезную информацию о домашних питомцах. Кинологический центр «ГранДДог» и центр «Титан» познакомят посетителей со своими подопечными. А благодаря аквагриму можно будет превратиться в сказочное животное и поиграть с веселыми аниматорами. Каждый может принять участие в мастер-классе по изготовлению фигурок животных из бумаги», – отмечается в анонсе мероприятия.

Место проведения: Мероприятие состоится 30 ноября у входа в зоопарк в Преображенском парке. Начало – в 11:00.

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