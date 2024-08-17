Собаче життя: як тварини та люди уживаються в Одесі

Про правила утримання тварин і відповідальність

В Одесі є свої «Правила утримання тварин». І найголовніше з них — власники собак повинні їх вигулювати на повідках, незалежно від розміру тварини. Є тут і точний перелік потенційно небезпечних порід. Таких тварин необхідно виводити на прогулянку тільки в намордниках — навіть у спеціально відведених для вигулу місцях. І будь-який перехожий може викликати поліцію, побачивши, що бультер’єр або алабай гуляє без повідця.

Порушення правил утримання тварин регулюється статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так, за вигул собаки в недозволеному місці, без повідця і намордника закон передбачає попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 17-51 гривень.

Якщо внаслідок цих порушень постраждала людина або було завдано шкоди її майну, власнику собаки загрожує штраф від 51 до 85 гривень — з конфіскацією тварини. А шкода потерпілому має бути відшкодована винним у повному обсязі.

Не змінювалися муніципальні «Правила утримання тварин» з 2008 року. Нині міська влада та волонтери-зоозахисники переймаються створенням нових — таких, що відповідають оновленому законодавству України. Зокрема, планується зобов’язати власників реєструвати своїх домашніх улюбленців.

Реєструють тварин у КП «Муніципальний центр екологічної безпеки». За бажання собаку можна чіпувати. А якщо чип уже є, його вносять до реєстраційної бази.

— Якщо знайшли загубленого собаку, на якому є жетон із QR-кодом, — скануємо чип, порівнюємо номер із базою реєстрації та за ним визначаємо господаря, — розповів директор Центру Олександр Панченко. — Тож реєстрація, насамперед, зручна власникам тварин.

Про вилов та стерилізацію бродячих тварин

Хоч би як ніжно ставилися одесити до «братів наших менших», але без регулювання чисельності популяції бездомних тварин у місті не обійтися.

Від варварської «будки» в Одесі відмовилися приблизно 15 років тому. Сьогодні в місті працює програма з вакцинації та стерилізації бездомних тварин. Розрахована вона на період з 2016 по 2021 рік. І зараз міська влада і волонтери, які надають їм велику допомогу, розробляють програму на подальші роки.

Займається виловом бродячих собак КП «Муніципальний центр екологічної безпеки». Тож, якщо одесити побачать на вулиці бродячих тварин, вони можуть повідомити про їхнє місцезнаходження або в комунальне підприємство, або на гарячу лінію міськради. І зграю включать у графік вилову.

За словами Олександра Панченка, основна кількість заявок надходить на вилов собак у Пересипському районі — адже туди стікаються безпритульні тварини з довколишніх сіл. На селищі Таїрова — менше, а в центрі міста їх майже немає.

Ловців бездомних тварин в Одесі не вистачає. Робота не з легких, а середня зарплата досить плачевна.

Стерилізує тварин БФ «Притулок для тварин», створений Німецьким союзом захисту тварин на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги. Тут же — за відсутності протипоказань — їх прищеплюють від сказу, чумки, інших інфекцій і перетримують до 15 днів. А потім комунальники випускають тварин туди ж, де їх було відловлено.

Раніше в притулку проходила акція і з безкоштовної стерилізації котів. Але з часом одесити почали приносити туди не дворових, а домашніх вихованців. У результаті Фонд від акції відмовився. Місто ж ухвалило власну програму стерилізації котів, на яку щорічно виділяє близько мільйона гривень. Однак активного муніципального «полювання» на вусатих-смугастих в одеських дворах щось не спостерігається.

За словами Олександра Панченка, після стерилізації 80% собак стають менш агресивними. І можна серед «притулкових» вибрати собі вихованця. Пошуком для собак нових господарів займаються переважно волонтери. Зокрема, комунальне підприємство тісно співпрацює з громадською організацією Animal-SOS Odessa. Спільно ними було створено центр адопції на 411-й батареї. Тут кінологи соціалізують собак — щоб вони змогли жити з людиною, у родині.

Про поховання домашніх улюбленців

Кладовище або крематорій для тварин міська влада обіцяє створити в Одесі вже близько 10 років. А тим часом з’являлися в одеських парках стихійні цвинтарі чотирилапих улюбленців — горбики, огорожі з улюбленими іграшками. Зворушливо, звісно. Але водночас — небезпечно. Такі поховання можуть стати причиною заражень подекуди смертельно небезпечними захворюваннями й інших тварин, і людей. Та й «Правила утримання тварин» забороняють закопувати їхні останки в землю.

І, як не сумно для скорботних власників, на сьогодні в парку Перемоги та на меморіалі 411-ї батареї КП «Міськзелентрест» кладовища домашніх тварин ліквідувало.

За словами в.о. заступника директора департаменту екології Валентини Дацюк, в Одесі останки домашніх тварин можна кремувати на підприємстві «Укрекопром», що спеціалізується на утилізації відходів. Для цього в нього і ліцензія є, і спеціальна піч. Усі ветеринарні клініки тварин там і кремують.

Водночас департамент спільно із зоозахисними організаціями, як і раніше, працює над проектом створення колумбарного комплексу для домашніх улюбленців. Ділянку для нього виділено на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги — біля БФ «Притулок для тварин». Придбано й термічну установку для спалювання останків.

Сам проект трохи змінився. Так, власники померлих тварин зможуть не тільки замурувати урни з попелом своїх улюбленців у стіну колумбарію, а й висадити в пам’ять про них алею. Після кремації попіл можна буде додати у вазон із саджанцем дерева. А коли воно підросте — посадити на меморіальну алею чотирилапих улюбленців.

Також проєкт передбачає розміщення вольєрів для перетримки тварин, майданчика для їхнього вигулу, будівництво лікарняного «хостелу». Щоправда, його реалізації варто очікувати лише до кінця 2022 року.

Про чистоту та штрафи

Кому приємно бачити в парку, на дитячому майданчику чи біля свого під’їзду наслідки вигулу собак? Якщо в лісах і полях продукти собачої життєдіяльності з часом стануть добривом, то в міському парку — причиною проблем зі здоров’ям. Причому і людей, і тварин, які полюбляють усе понюхати та спробувати на смак. Не кажучи вже про те, що пейзаж аж ніяк не прикрасять.

Тим часом у муніципальних «Правилах утримання тварин» прописано, що їхні власники зобов’язані «не допускати забруднення твариною… сходів, інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях; прибирати екскременти тварини з подальшим видаленням їх у сміттєзбірник».

Недобросовісних господарів, які не прибирають за своїми вихованцями, можна штрафувати. Підстава — стаття 152 КК України про адміністративні правопорушення. І співробітники нацполіції мають право складати протоколи з метою притягнення їх до відповідальності.

Штрафи визначають залежно від того, чи були подібні порушення раніше і якої шкоди вони завдали. Для приватних осіб розмір покарання варіюється від 170 до 510 гривень. Але щоб реально штрафувати за таке правопорушення, ймовірно, біля кожного куща доведеться патруль встановлювати.

Єдиний дієвий спосіб розв’язання проблеми, на думку кінологів, — створення спеціальних місць для вигулу собак. Причому — у кроковій доступності від житлових будинків.