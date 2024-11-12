Новини Одеси та Одеської області

Одеситів запрошують безкоштовно перевірити зір – коли і де

Одеситів запрошують безкоштовно перевірити зір – коли і де

Завтра, у середу, 13 листопада 2024 року, у медичних закладах Одеси пройде День профілактики та раннього виявлення захворювань очей як для дорослих, так і для дітей.

Як повідомляють у прес-службі мерії міста, захід організований за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського центру здоров’я.

Цього дня всі бажаючі можуть безкоштовно пройти профілактичний огляд, перевірити гостроту зору та отримати консультацію лікаря.

«Медики наголошують, що близько 80% випадків порушень зору можна попередити або вилікувати їх за умови своєчасного звернення до офтальмолога», – йдеться у повідомленні.

Адреси та графік проведення профілактичних оглядів в Одесі 13 листопада

Для дорослих

  1. Консультативно-діагностичний центр №6
  • вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а, 5 поверх, каб. №513, з 8:00 до 13:00.
  1. Консультативно-діагностичний центр №20
  • вул. Левітана, 62, 4 поверх, каб. № 459 – з 8:30 до 14:00;
  • 5-й поверх, каб. № 562 та № 564 – з 14:00 до 19:00.
  1. Консультативно-діагностичний центр №29
  • вул. Академіка Заболотного, 32а, 3 поверх, каб. № 26 – з 8:00 до 20:00; щоб. №27 – з 14:00 до 20:00.
  1. Міська клінічна лікарня №1, консультативно-діагностичні відділення
  • вул. Болгарська, 38, 5 поверх, каб. №505, з 8:00 до 14:00;
  • вул. Івана та Юрія Лип, 1, 1-й поверх, каб. №8, з 14:00 до 17:00;
  • вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 2, 3 поверх, каб. №318, з 14:00 до 18:00.
  1. Міська лікарня №5, консультативно-діагностична поліклініка
  • вул. Троїцька, 38, 3 поверх, каб. №57, з 10:00 до 13:00.
  1. Міська лікарня №8
  • Фонтанська дорога, 110, 2-й поверх, каб. №201, з 9:00 до 11:00.
  1. Міська клінічна лікарня №10
  • вул. Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 61а, 2 поверх поліклінічного відділення, каб. №8, з 8:00 до 11:30 та з 15:00 до 17:00.

Вас також може зацікавити: Як зберегти здоров’я очей: корисні поради

Для дітей

  1. Дитяча міська поліклініка №1
  • вул. Праведників світу, 36, огляд лікарями-педіатрами з 9:00 до 18:00;
  • вул. Отамана Чепіги, 54, огляд лікарями-педіатрами з 9:00 до 18:00.
  1. Дитяча міська поліклініка №2
  • вул. Владислава Бувалкіна (Генерала Бочарова), 59, 2-й поверх, каб. №224, з 14:00 до 19:00;
  • просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 67, 1-й поверх, каб. №15, з 9:00 до 14:00.
  1. Дитяча міська поліклініка №3
  • вул. Єврейська, 11, 2-й поверх, каб. №35, з 9:00 до 13:00.
  1. Дитяча міська поліклініка №4
  • вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26, 3 поверх, каб. №303, з 8:00 до 14:00.
  1. Дитяча міська поліклініка №5
  • вул. Євгенія Танцюри (Генерала Петрова), 80, 3-й поверх, каб. №34, з 9:00 до 18:00.
  1. Дитяча міська поліклініка №6
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (Академіка Глушка), 32а, огляд лікарями-педіатрами та сімейними лікарями – з 9:00 до 18:00; 2-й поверх, кабінет офтальмолога № 209 – з 8:00 до 13:00 та з 14:00 до 19:00;
  • вул. Академіка Філатова, 7а, огляд лікарями-педіатрами – з 09.00 до 18.00; 1-й поверх, кабінет лікаря офтальмолога № 18 – з 14:00 до 19:00.
  1. Дитяча міська поліклініка №7
  • вул. Старопортофранківська, 46, 2-й поверх, кабінет офтальмолога №18, з 9:00 до 14:00.
  1. Дитячий консультативно-діагностичний центр ім. академіка Б.Я. Резника
  • вул. Всеволода Змієнка (Дворянська), 10, 1-й поверх, кабінет офтальмолога №2, з 8:00 до 13:40.

Ви також можете дізнатися: Що буде , якщо неправильно підібрати окуляри.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
  • Рецепт на антибіотики: як виписати та скільки діє
    Рецепт на антибіотики: як виписати та скільки діє

    Із серпня 2022 року антибіотики в Україні можна придбати тільки за рецептом, зокрема й електронним (е-рецептом). Сьогодні, до Всесвітнього тижня обізнаності про антибіотики, «Одеське життя» дізнавалося, як виписати рецепт на антибіотики і на скільки днів його дають.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Скільки діє електронний рецепт на ліки
    Скільки діє електронний рецепт на ліки

    Буває так, що ліків, на які у вас є електронний рецепт, в аптеці немає. У такому разі зазвичай пропонують замовити потрібний препарат. Ала чи не закінчиться термін дії е-рецепту?

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Якими мають бути якісні компресійні гольфи?
    Якими мають бути якісні компресійні гольфи?

    Дуже часто під час лікування варикозного розширення вен на ногах лікарі окрім прийому необхідних ліків радять також носити спеціальні компресійні гольфи. Вони покращують роботу венозних клапанів, завдяки чому забезпечується краща циркуляція крові й здійснюється менший тиск на вени. Дуже важливо у цьому випадку підібрати гольфи правильно, адже якщо вони будуть надто тиснути або, навпаки, то не принесуть очікуваного лікувального ефекту.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Хондропротектори: допомога для суглобів та хребта
    Хондропротектори: допомога для суглобів та хребта

    У наш час багато хто стикається з проблемами суглобів та хребта. Малорухливий спосіб життя, неправильне харчування та старіння організму можуть призводити до різних захворювань.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Як обрати найбільш ефективний метод кодування від алкоголізму?
    Як обрати найбільш ефективний метод кодування від алкоголізму?

    Алкоголізм — це серйозна хвороба, яка потребує комплексного підходу до лікування. Одним із методів, які використовуються для боротьби з цією залежністю, є кодування. Але з урахуванням різноманіття методів, які пропонуються сьогодні, важливо знати, як обрати найбільш ефективний спосіб кодування, що підходить саме вашій ситуації.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk