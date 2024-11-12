Одеситів запрошують безкоштовно перевірити зір – коли і де

Як повідомляють у прес-службі мерії міста, захід організований за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського центру здоров’я.

Цього дня всі бажаючі можуть безкоштовно пройти профілактичний огляд, перевірити гостроту зору та отримати консультацію лікаря.

«Медики наголошують, що близько 80% випадків порушень зору можна попередити або вилікувати їх за умови своєчасного звернення до офтальмолога», – йдеться у повідомленні.

Адреси та графік проведення профілактичних оглядів в Одесі 13 листопада

Для дорослих

Консультативно-діагностичний центр №6

вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а, 5 поверх, каб. №513, з 8:00 до 13:00.

Консультативно-діагностичний центр №20

вул. Левітана, 62, 4 поверх, каб. № 459 – з 8:30 до 14:00;

5-й поверх, каб. № 562 та № 564 – з 14:00 до 19:00.

Консультативно-діагностичний центр №29

вул. Академіка Заболотного, 32а, 3 поверх, каб. № 26 – з 8:00 до 20:00; щоб. №27 – з 14:00 до 20:00.

Міська клінічна лікарня №1, консультативно-діагностичні відділення

вул. Болгарська, 38, 5 поверх, каб. №505, з 8:00 до 14:00;

вул. Івана та Юрія Лип, 1, 1-й поверх, каб. №8, з 14:00 до 17:00;

вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 2, 3 поверх, каб. №318, з 14:00 до 18:00.

Міська лікарня №5, консультативно-діагностична поліклініка

вул. Троїцька, 38, 3 поверх, каб. №57, з 10:00 до 13:00.

Міська лікарня №8

Фонтанська дорога, 110, 2-й поверх, каб. №201, з 9:00 до 11:00.

Міська клінічна лікарня №10

вул. Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 61а, 2 поверх поліклінічного відділення, каб. №8, з 8:00 до 11:30 та з 15:00 до 17:00.

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Для дітей

Дитяча міська поліклініка №1

вул. Праведників світу, 36, огляд лікарями-педіатрами з 9:00 до 18:00;

вул. Отамана Чепіги, 54, огляд лікарями-педіатрами з 9:00 до 18:00.

Дитяча міська поліклініка №2

вул. Владислава Бувалкіна (Генерала Бочарова), 59, 2-й поверх, каб. №224, з 14:00 до 19:00;

просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 67, 1-й поверх, каб. №15, з 9:00 до 14:00.

Дитяча міська поліклініка №3

вул. Єврейська, 11, 2-й поверх, каб. №35, з 9:00 до 13:00.

Дитяча міська поліклініка №4

вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26, 3 поверх, каб. №303, з 8:00 до 14:00.

Дитяча міська поліклініка №5

вул. Євгенія Танцюри (Генерала Петрова), 80, 3-й поверх, каб. №34, з 9:00 до 18:00.

Дитяча міська поліклініка №6

просп. Князя Ярослава Мудрого (Академіка Глушка), 32а, огляд лікарями-педіатрами та сімейними лікарями – з 9:00 до 18:00; 2-й поверх, кабінет офтальмолога № 209 – з 8:00 до 13:00 та з 14:00 до 19:00;

вул. Академіка Філатова, 7а, огляд лікарями-педіатрами – з 09.00 до 18.00; 1-й поверх, кабінет лікаря офтальмолога № 18 – з 14:00 до 19:00.

Дитяча міська поліклініка №7

вул. Старопортофранківська, 46, 2-й поверх, кабінет офтальмолога №18, з 9:00 до 14:00.

Дитячий консультативно-діагностичний центр ім. академіка Б.Я. Резника

вул. Всеволода Змієнка (Дворянська), 10, 1-й поверх, кабінет офтальмолога №2, з 8:00 до 13:40.

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