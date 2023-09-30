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Зір із віком погіршується: три простих поради для підтримки здоров’я очей

Зір із віком погіршується: три простих поради для підтримки здоров’я очей

З віком зір слабшає. Чому ці зміни неминучі, і навіщо після 50 років потрібне щорічне обстеження очей, «Одеському життю» розповіла лікар-офтальмолог вищої категорії Олена Парамончик.

Що означає «вікові зміни очей»

З віком всі системи та органи людського організму закономірно зношуються і починають гірше впоратися зі своїми функціями. Природний процес старіння торкається і структури ока, в яких вже з 40 років починають відбуватися мікрозміни, що впливають на чіткість та гостроту зору.

Водночас офтальмологи поділяють процеси, пов’язані з фізіологічним старінням організму, та захворювання очей, які характерні для пацієнтів похилого віку. Адже якщо вікові зміни очей зазвичай безпечні і частково коригуються простими способами та заходами профілактики, то офтальмологічні захворювання можуть призвести до повної втрати зору і вимагають постійного контролю та серйозного лікування очей аж до хірургічного втручання.

Які зміни зору неминучі з віком

Ось які вікові зміни неминуче відбуваються з нашими очима:

  • кришталик ущільнюється, втрачає свою колишню еластичність і здатність заломлювати світло правильно — це основна причина розвитку вікової далекозорості, через яку стає важко читати та чітко бачити дрібні предмети на близькій відстані;
  • зіниці зменшуються через те, що слабшають м’язи, які відповідають за їх розмір, — в результаті людині потрібно більше освітлення для комфортного читання, а очі починають гірше адаптуватися при виході з темного приміщення на світло;
  • кожні 10 років людина втрачає 1-3 градуси периферичного зору, тому з роками кут огляду стає значно меншим;
  • розвивається синдром сухого ока, що проявляється печінням, свербінням та почервонінням очей, іноді – нечіткістю зору;
  • сприйняття яскравості та контрастності погіршується — з віком зменшується кількість клітин сітківки, що відповідають за колірне сприйняття;
  • склоподібне тіло відшаровується — це викликає нешкідливі «мушки» або спалахи світла та плями перед очима.

Коли варто розпочати лікування зору

Лікар-офтальмолог Олена Парамончик

Лікар-офтальмолог Олена Парамончик

До основних захворювань очей, які потенційно можуть виникнути у будь-якому віці, але зазвичай характерні для людей старшого віку, належать катаракта, глаукома, макулодистрофія та діабетична ретинопатія.

Ці патології мають різні симптоми, які часто збігаються з віковими змінами очей. Тому, щоб не пропустити початок небезпечного захворювання, після сорока років важливо щороку відвідувати офтальмолога та проходити комплексну діагностику зору навіть без особливих скарг на самопочуття.

Самостійна профілактика для очей

Підтримати здоров’я очей та звести до мінімуму дискомфорт від вікових змін допоможуть такі заходи:

  • не забувайте про зволоження очей: корисно робити компреси на закриті повіки із ватних дисків, змочених у теплій воді;
  • захищайте очі від ультрафіолету, навіть узимку в сонячну погоду носите сонцезахисні окуляри;
  • харчуйтесь збалансовано: до найкорисніших «офтальмологічних» продуктів належать гарбуз, морква, абрикоси, чорниця, яйця, яловича печінка, болгарський перець.

  Проста розминка для очей

  • швидко поморгайте протягом хвилини, але без перенапруги повік;
  • поводьте очима вгору і вниз; потім праворуч-ліворуч; зрештою, по діагоналі. Робіть вправи, не змінюючи положення голови, по 10 разів у кожному напрямі;
  • сядьте, розслабтеся, потріть долоні один про одного і щільно прикрийте ними заплющені очі, досягнувши ефекту повної темряви. Проведіть у такому положенні 5 хвилин.

Ирина Кадченко

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