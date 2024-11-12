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Одесситов приглашают бесплатно проверить зрение – когда и где

Одесситов приглашают бесплатно проверить зрение – когда и где

Завтра, в среду, 13 ноября 2024 года, в медицинских учреждениях Одессы пройдет День профилактики и раннего выявления заболеваний глаз как для взрослых, так и для детей.

Как сообщают в пресс-службе мэрии города, мероприятие организовано при поддержке Департамента здравоохранения Одесского городского совета и Одесского городского центра здоровья.

В этот день все желающие могут бесплатно пройти профилактический осмотр, проверить остроту зрения и получить консультацию врача.

«Медики отмечают, что около 80% случаев нарушений зрения можно предупредить или вылечить их при своевременном обращении к офтальмологу», – говорится в сообщении.

Адреса и график проведения профилактических осмотров в Одессе 13 ноября

Для взрослых

  1. Консультативно-диагностический центр №6
  • ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а, 5 этаж, каб. №513, с 8:00 до 13:00.
  1. Консультативно-диагностический центр №20
  • ул. Левитана, 62, 4-й этаж, каб. № 459 – с 8:30 до 14:00;
  • 5-й этаж, каб. № 562 и № 564 – с 14:00 до 19:00.
  1. Консультативно-диагностический центр №29
  • ул. Академика Заболотного, 32а, 3 этаж, каб. № 26 – с 8:00 до 20:00; чтобы. № 27 – с 14:00 до 20:00.
  1. Городская клиническая больница №1, консультативно-диагностические отделения
  • ул. Болгарская, 38, 5 этаж, каб. №505, с 8:00 до 14:00;
  • ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, каб. №8, с 14:00 до 17:00;
  • ул. Житомирская (Академика Гаркавого), 2, 3-й этаж, каб. №318, с 14:00 до 18:00.
  1. Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника
  • ул. Троицкая, 38, 3 этаж, каб. №57, с 10:00 до 13:00.
  1. Городская больница №8
  • Фонтанская дорога, 110, 2-й этаж, каб. №201, с 9:00 до 11:00.
  1. Городская клиническая больница №10
  • ул. Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 61а, 2-й этаж поликлинического отделения, каб. №8, с 8:00 до 11:30 и с 15:00 до 17:00.

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Для детей

  1. Детская городская поликлиника №1
  • ул. Праведников мира, 36, осмотр врачами-педиатрами с 9:00 до 18:00;
  • ул. Атамана Чепиги, 54, осмотр врачами-педиатрами с 9:00 до 18:00.
  1. Детская городская поликлиника №2
  • ул. Владислава Бувалкина (Генерала Бочарова), 59, 2-й этаж, каб. №224, с 14:00 до 19:00;
  • просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 67, 1-й этаж, каб. №15, с 9:00 до 14:00.
  1. Детская городская поликлиника №3
  • ул. Еврейская, 11, 2-й этаж, каб. №35, с 9:00 до 13:00.
  1. Детская городская поликлиника №4
  • ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26, 3-й этаж, каб. №303, с 8:00 до 14:00.
  1. Детская городская поликлиника №5
  • ул. Евгения Танцуры (Генерала Петрова), 80, 3-й этаж, каб. №34, с 9:00 до 18:00.
  1. Детская городская поликлиника №6
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (Академика Глушко), 32а, осмотр врачами-педиатрами и семейными врачами – с 9:00 до 18:00; 2-й этаж, кабинет офтальмолога № 209 – с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00;
  • ул. Академика Филатова, 7а, осмотр врачами-педиатрами – с 09:00 до 18:00; 1-й этаж, кабинет врача офтальмолога № 18 – с 14:00 до 19:00.
  1. Детская городская поликлиника №7
  • ул. Старопортофранковская, 46, 2-й этаж, кабинет офтальмолога №18, с 9:00 до 14:00.
  1. Детский консультативно диагностический центр им. академика Б.Я. Резника
  • ул. Всеволода Змиенко (Дворянская), 10, 1-й этаж, кабинет офтальмолога №2, с 8:00 до 13:40.

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