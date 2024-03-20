Ракетний удар по Одесі 15 березня: частина постраждалих перебуває у важкому стані

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Станом на 20 березня на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я Одеської міської ради перебуває 20 осіб:

2 постраждалих у вкрай важкому стані,

12 осіб у важкому стані;

6 осіб у стані середньої тяжкості.

П’ятеро пацієнтів перебували в реанімації: 2 пацієнти в опіковій реанімації та 3 пацієнти – у загальній реанімації. Усі вони йдуть на поправку і переведені для подальшого лікування в профільні відділення.

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Нагадаємо, 15 березня рф атакувала Одесу балістикою з тимчасово окупованого Криму. Унаслідок повторного удару загинули і постраждали рятувальники та медики, які приїхали на місце події після першого прильоту. Загальна кількість убитих росіянами того фатального дня становить 21 особу, а постраждали 75 осіб.

Серед убитих росіянами 15 березня – командир полку “Цунамі” Олександр Гостищев, а також колишній заступник мера Одеси Сергій Тетюхін.