Одесити масово несуть квіти та іграшки до будинку, де російський дрон убив 10 осіб (фоторепортаж)

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у постраждалого внаслідок повітряного удару будинку вже утворився імпровізований меморіал – городяни приносять сюди квіти, лампадки та м’які іграшки.

Тим часом на місці трагедії все ще тривають пошуково-рятувальні роботи.

Як повідомлялося, вранці неділі стало відомо про нові жертви – рятувальники дістали з-під завалів жінку та немовля, якому не виповнилося й року.

Станом на ранок 3 березня з-під завалів вилучили тіла 10 загиблих, серед них 3 дитини.

За інформацією ДСНС, під завалами можуть бути ще чотири особи.

У той же час знайшлися троє людей, які раніше були в переліку осіб ймовірних постраждалих внаслідок нічної атаки 2 березня. Як з’ясувалося, ці люди живі – вони вийшли на зв’язок із рятувальниками.

Раніше « Одеське життя» спростувала брехню росіян, які за властивою їм звичкою почали цинічно звинувачують у трагедії, що сталася в Одесі, українське ППО.