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Одесити масово несуть квіти та іграшки до будинку, де російський дрон убив 10 осіб (фоторепортаж)

Одесити масово несуть квіти та іграшки до будинку, де російський дрон убив 10 осіб (фоторепортаж)

Сьогодні, 3 березня, в Одесі День жалоби за загиблими внаслідок російської дронової атаки в ніч проти 2 березня. Одесити несуть квіти та іграшки до будинку, частина якого зруйнував «шахед», вбивши 10 людей, у тому числі 3 дітей.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у постраждалого внаслідок повітряного удару будинку вже утворився імпровізований меморіал – городяни приносять сюди квіти, лампадки та м’які іграшки.

Імпровізований меморіал на місці трагедії в Одесі

Одесити несуть квіти на місце трагедії 2 березня 2024 року data-lazy-srcset=

Квіти на місці народного меморіалу в Одесі

Тим часом на місці трагедії все ще тривають пошуково-рятувальні роботи.

Одеський будинок, постраждалий від атаки росіян

Одесити несуть квіти до зруйнованого будинку

На місці трагедії в Одесі

Як повідомлялося, вранці неділі стало відомо про нові жертви – рятувальники дістали з-під завалів жінку та немовля, якому не виповнилося й року.

Станом на ранок 3 березня з-під завалів вилучили тіла 10 загиблих, серед них 3 дитини.

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За інформацією ДСНС, під завалами можуть бути ще чотири особи.

У той же час знайшлися троє людей, які раніше були в переліку осіб ймовірних постраждалих внаслідок нічної атаки 2 березня. Як з’ясувалося, ці люди живі – вони вийшли на зв’язок із рятувальниками.

Раніше « Одеське життя» спростувала брехню росіян, які за властивою їм звичкою почали цинічно звинувачують у трагедії, що сталася в Одесі, українське ППО.

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