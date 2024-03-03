Новости Одессы и Одесской области

Одесситы массово несут цветы и игрушки к дому, где российский дрон убил 10 человек (фоторепортаж)

Одесситы массово несут цветы и игрушки к дому, где российский дрон убил 10 человек (фоторепортаж)

Сегодня, 3 марта, в Одессе День траура по погибшим в результате российской дроновой атаки в ночь на 2 марта. Одесситы несут цветы и игрушки к дому, часть которого разрушил «шахед», убив 10 человек, в том числе 3 детей.

Как сообщают местные СМИ, у пострадавшего в результате воздушного удара дома уже образовался импровизированный мемориал – горожане приносят сюда цветы, лампадки и мягкие игрушки.

Импровизированный мемориал на месте трагедии в Одессе

Одесситы несут цветы на место трагедии 2 марта 2024

Цветы на месте народного мемориала в Одессе

Тем временем на месте трагедии все еще идут поисково-спасательные работы.

Одесский дом, пострадавший от атаки россиян

Одесситы несут цветы к разрушенному дому

На месте трагедии в Одессе

Как сообщалось, утром воскресенья стало известно о новых жертвах – спасатели достали из-под завалов женщину и ребенка, которому не исполнилось и года.

По состоянию на утро 3 марта из-под завалов изъяли тела 10 погибших, в их числе 3 ребенка.

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По информации ГСЧС, под завалами могут быть еще четыре человека.

В то же время нашлись три человека, которые ранее были в перечне лиц вероятных пострадавших в результате ночной атаки 2 марта. Как выяснилось, эти люди живы – они сами вышли на связь со спасателями.

Ранее «Одесская жизнь» опровергла ложь россиян, которые по свойственной им привычке начали цинично обвиняют в случившейся в Одессе трагедии украинское ПВО.

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