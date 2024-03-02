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Вечір трагічної суботи в Одесі: руїни зруйнованого будинку освітлюють свічки

Вечір трагічної суботи в Одесі: руїни зруйнованого будинку освітлюють свічки

Сьогоднішня субота, 2 березня 2024 року, стала в Одесі трагічною: нічна терористична атака путінських рашистів забрала життя 8 мирних громадян, серед яких двоє маленьких дітей… І сьогодні одесити увесь день несли на місце страшної трагедії квіти, іграшки та свічки.

Цього вечора вогонь свічок освітлює руїни зруйнованого будинку, пише Телеграм-канал «Одеське життя».

Крім того, весь сьогоднішній день небайдужі одесити приносили на місце, де вже майже добу трудяться рятувальники, воду, одноразовий посуд, продукти харчування та теплі речі.

«Пишаємося нашими людьми, які не лишають в біді одне одного», – зазначають із цього приводу в одеській мерії.

З ночі на місці трагедії благодійними організаціями організовано харчування для оперативних служб, комунальників та мешканців постраждалого будинку. Працює пункт обігріву.

За інформацією оперативного штабу, із проханням надати тимчасове житло звернулася одна людина.

За даними ДСНС, станом на вечір суботи, 2 березня, з-під завалів витягли тіла 8 загиблих, у тому числі двох дітей. Постраждали 9 осіб та врятовано – 5.

Роботи триватимуть до останньої цеглини, запевнили рятувальники.

Раніше повідомлялося, що в будинки одеситів, які через нічну дронову атаку залишилися без тепла, повернули опалення.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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