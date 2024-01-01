Одеситам, чиє житло постраждало від атак, надають допомогу: адреси оперативних штабів

Про це повідомили у прес-службі Одеської міськради.

На жаль, від тактики ворога, коли ударні безпілотники летять над спальними районами міста, продовжує страждати житло одеситів. У багатьох вилітають вікна, в будинках і квартирах виникають пожежі, а деякі містяни залишаються зовсім без житла. Для допомоги постраждалим відкрито оперативні штаби, які працюватимуть найближчими днями.

У Пересипському районі штаби працюють за адресами:

вул. Насіння Палія, 105, 107, 109;

вул. Заболотного, 54.

Крім того, мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Пересипської районної адміністрації за адресою: проспект Добровольського, 106 з 08:30 до 17:00 або за телефонами:

(048) 755-72-79,

(048) 705-43-50.

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У Приморському районі оперативний штаб розгорнуто за адресою:

вул. Канатна, 134 (будівля Приморської районної адміністрації).

Мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією з 8:30 до 17:00 або за телефоном:

(048) 705 75 24

(048) 705 75 25

У Хаджибейському районі штаб продовжує працювати за адресою:

вул. Середня, 24.

Крім того, мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Хаджибейської районної адміністрації за адресою вул. Генерала Петрова, 22 з 08:30 до 17:00 або за телефонами:

(048) 734-95-28,

(048) 734-95-29.

Як повідомляло “Одеське життя”, компенсацію за програмою «ЄВідновлення» тепер можуть отримати також і співвласники зруйнованого житла.