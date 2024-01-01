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Подробиці нічної атаки на Одесу: від вибуху безпілотника загинула дитина

Подробиці нічної атаки на Одесу: від вибуху безпілотника загинула дитина

У новорічну ніч російські терористи підступно атакували Одещину ударними безпілотниками. На жаль, і збиті дрони-камікадзе несуть руйнування – внаслідок падіння кількох таких БПЛА пошкоджено житлові будинки, одна людина загинула, 3 – госпіталізовані.

Про наслідки атаки розповів керівник Одеської ОВ Олег Кіпер.

Частину дронів близько півночі ворог свідомо направив на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних будинках збиралися сім’ями зустріти Новий рік. Наші сили ППО знищили в області 28 «шахедів». На жаль, були і влучення.

Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками госпіталізовано, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно.

Внаслідок падіння збитих безпілотників пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирні висотні будинки, 3 приватні будинки, господарські будівлі.

В одному з припортових терміналів внаслідок потрапляння спалахнула пожежа, яка була оперативно загашена. Люди не постраждали.

Для ліквідації наслідків нічного терору було задіяно 99 рятувальників та 26 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Одеські телеграм-канали оприлюднюють фото наслідків чергового злочину окупантів.

Як повідомили у Силах оборони Півдня України, очевидним пріоритетом ворога залишається припортова інфраструктура Одещини, велика кількість дронів була направлена з моря до прибережної зони.

Потужна масована дронова атака у новорічну ніч тривала протягом 11 години. Стартували дрони-камікадзе надвечір 31 грудня, а бойова робота закінчилася близько 4 ранку 1 січня.

Сили протиповітряної оборони на півдні збили 51 “шахед”:

  • 28 – в Одеській області,
  • 14 – на Миколаївщині,
  • 5 – у Вінницькій області,
  • 2 – на Дніпропетровщині,
  • по 1 на Херсонщині та Кіровоградщині.

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