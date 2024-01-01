Подробиці нічної атаки на Одесу: від вибуху безпілотника загинула дитина

У новорічну ніч російські терористи підступно атакували Одещину ударними безпілотниками. На жаль, і збиті дрони-камікадзе несуть руйнування – внаслідок падіння кількох таких БПЛА пошкоджено житлові будинки, одна людина загинула, 3 – госпіталізовані.
Про наслідки атаки розповів керівник Одеської ОВ Олег Кіпер.
Частину дронів близько півночі ворог свідомо направив на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних будинках збиралися сім’ями зустріти Новий рік. Наші сили ППО знищили в області 28 «шахедів». На жаль, були і влучення.
Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками госпіталізовано, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно.
Внаслідок падіння збитих безпілотників пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирні висотні будинки, 3 приватні будинки, господарські будівлі.
В одному з припортових терміналів внаслідок потрапляння спалахнула пожежа, яка була оперативно загашена. Люди не постраждали.
Для ліквідації наслідків нічного терору було задіяно 99 рятувальників та 26 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Одеські телеграм-канали оприлюднюють фото наслідків чергового злочину окупантів.
Як повідомили у Силах оборони Півдня України, очевидним пріоритетом ворога залишається припортова інфраструктура Одещини, велика кількість дронів була направлена з моря до прибережної зони.
Потужна масована дронова атака у новорічну ніч тривала протягом 11 години. Стартували дрони-камікадзе надвечір 31 грудня, а бойова робота закінчилася близько 4 ранку 1 січня.
Сили протиповітряної оборони на півдні збили 51 “шахед”:
- 28 – в Одеській області,
- 14 – на Миколаївщині,
- 5 – у Вінницькій області,
- 2 – на Дніпропетровщині,
- по 1 на Херсонщині та Кіровоградщині.
Читайте також: Людей після обстрілу залишили наодинці з бідою: одеситка розповіла про наслідки прильоту на Молдаванку