Подробиці нічної атаки на Одесу: від вибуху безпілотника загинула дитина

Про наслідки атаки розповів керівник Одеської ОВ Олег Кіпер.

Частину дронів близько півночі ворог свідомо направив на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних будинках збиралися сім’ями зустріти Новий рік. Наші сили ППО знищили в області 28 «шахедів». На жаль, були і влучення.

Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками госпіталізовано, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно.

Внаслідок падіння збитих безпілотників пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирні висотні будинки, 3 приватні будинки, господарські будівлі.

В одному з припортових терміналів внаслідок потрапляння спалахнула пожежа, яка була оперативно загашена. Люди не постраждали.

Для ліквідації наслідків нічного терору було задіяно 99 рятувальників та 26 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Одеські телеграм-канали оприлюднюють фото наслідків чергового злочину окупантів.

Як повідомили у Силах оборони Півдня України, очевидним пріоритетом ворога залишається припортова інфраструктура Одещини, велика кількість дронів була направлена з моря до прибережної зони.

Потужна масована дронова атака у новорічну ніч тривала протягом 11 години. Стартували дрони-камікадзе надвечір 31 грудня, а бойова робота закінчилася близько 4 ранку 1 січня.

Сили протиповітряної оборони на півдні збили 51 “шахед”:

28 – в Одеській області,

14 – на Миколаївщині,

5 – у Вінницькій області,

2 – на Дніпропетровщині,

по 1 на Херсонщині та Кіровоградщині.

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