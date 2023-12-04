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Програма «єВідновлення»: хто ще отримає компенсацію за зруйноване житло?

Програма «єВідновлення»: хто ще отримає компенсацію за зруйноване житло?

Компенсацію за програмою «єВідновлення» тепер можуть отримати також співвласники зруйнованого житла. Раніше цією послугою могли скористатися лише одноосібні власники будинків чи квартир.

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації, щоб отримати компенсацію, їм необхідно разом подати у додатку «Дія» спільну заяву або кожен власник житла має подати її окремо.

Після цього слід дочекатися, коли комісія органу місцевого самоврядування опрацює її та визначить суму компенсації для кожного співвласника.

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Кожен із них отримає окремий житловий сертифікат у «Дії». Його можна буде використати, щоб самостійно придбати нову квартиру. Або поєднати з іншими людьми для цієї ж мети.

Зверніть увагу, що для використання сертифіката потрібно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості за згодою всіх співвласників. Робити це необхідно лише після того, як кожен із них отримає житловий сертифікат.

Відмітимо, що усього з моменту запуску програми «єВідновлення» громадяни подали 6,4 тисячі заяв. Близько тисячі людей вже отримали дійсні сертифікати, що підтверджують суму компенсації.

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Фото Факти ICTV

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