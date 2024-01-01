Одесситам, чье жилье пострадало от атак, оказывают помощь: адреса оперативных штабов

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

К сожалению, от тактики врага, когда ударные беспилотники летят над спальными районами города, продолжает страдать жилье одесситов. У многих вылетают окна, в домах и квартирах возникают пожары, а некоторые горожане остаются и вовсе без жилья. Для помощи пострадавшим открыты оперативные штабы, которые будут работать в ближайшие дни.

В Пересыпском районе штабы работают по адресам:

ул. Семена Палия, 105, 107, 109;

ул. Заболотного, 54.

Кроме того, жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в Пересыпскую районную администрацию по адресу: проспект Добровольского, 106 с 08:30 до 17:00 или по телефонам:

(048) 755-72-79,

(048) 705-43-50.

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В Приморском районе оперативный штаб развернут по адресу:

ул. Канатная, 134 (здание Приморской районной администрации).

Жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией с 8:30 до 17:00 или по телефону:

(048)-705-75-24

(048)-705-75-25

В Хаджибейском районе штаб продолжает работать по адресу:

ул. Средняя, 24.

Кроме того, жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу ул. Генерала Петрова, 22 с 08:30 до 17:00 или по телефонам:

(048) 734-95-28,

(048) 734-95-29.

Как сообщала «Одесская жизнь», компенсацию по программе «єВідновлення» теперь могут получить также и совладельцы разрушенного жилья.