Одесситам, чье жилье пострадало от атак, оказывают помощь: адреса оперативных штабов

Сегодня, 1 января 2024 года, в трех районах Одессы работают оперативные штабы для помощи жителям домов, поврежденных в результате атаки. Одесситам помогут собрать необходимые документы для восстановления жилья.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
К сожалению, от тактики врага, когда ударные беспилотники летят над спальными районами города, продолжает страдать жилье одесситов. У многих вылетают окна, в домах и квартирах возникают пожары, а некоторые горожане остаются и вовсе без жилья. Для помощи пострадавшим открыты оперативные штабы, которые будут работать в ближайшие дни.
В Пересыпском районе штабы работают по адресам:
- ул. Семена Палия, 105, 107, 109;
- ул. Заболотного, 54.
Кроме того, жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в Пересыпскую районную администрацию по адресу: проспект Добровольского, 106 с 08:30 до 17:00 или по телефонам:
(048) 755-72-79,
(048) 705-43-50.
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В Приморском районе оперативный штаб развернут по адресу:
- ул. Канатная, 134 (здание Приморской районной администрации).
Жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией с 8:30 до 17:00 или по телефону:
(048)-705-75-24
(048)-705-75-25
В Хаджибейском районе штаб продолжает работать по адресу:
- ул. Средняя, 24.
Кроме того, жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу ул. Генерала Петрова, 22 с 08:30 до 17:00 или по телефонам:
(048) 734-95-28,
(048) 734-95-29.
Как сообщала «Одесская жизнь», компенсацию по программе «єВідновлення» теперь могут получить также и совладельцы разрушенного жилья.