Новости Одессы и Одесской области

В Одессе партизаны пустили под откос поезд с западной помощью: правда ли это

В Одессе партизаны пустили под откос поезд с западной помощью: правда ли это

Недавно российские пропагандистские каналы выдали бодрое сообщение о том, что «в Украине набирает обороты партизанское сопротивление». Якобы под Одессой пустили под откос очередной поезд с западной помощью.

Телеграм-канал «Одесской жизни»  выяснил, что за результаты действия „одесских партизан“ выдали сход с рельсов 15-ти железнодорожных вагонов в Казахстане в мае 2015 года.

Российские пропагандисты готовы к любой вероломной лжи, чтобы поддержать иллюзию существования в Украине организованного пророссийского подполья.

«Одесская жизнь» призывает читателей всегда проверять источники информации. Даже если в «новостях», как подтверждение правдивости, публикуют эффектные фото «с места событий».

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