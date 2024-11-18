Одеса залишається без світла: коли відновлять

Світла як не було в будинках одеситів протягом минулого дня, так і не має. Російський обстріл завдав великих руйнувань об’єктам енергетики, які забезпечують місто електрикою. Через це в місті й досі наявні також проблеми з водопостачанням та опаленням.

Тому зараз, згідно з останніми заявами представників ДТЕК та мера Одеси Геннадія Труханова, всі зусилля енергетиків направлені на відновлення живлення саме критичної інфраструктури, а вже потім вони займуться житлом.

Терміни ремонту наразі не може назвати ніхто. Єдине доступне джерело, на яке зараз можна орієнтуватися – це бот Одеських електромереж. Дані в ньому також постійно змінюються, терміни включення житлових будинків постійно зміщуються на більш пізні.

Зараз повідомляємо вам осанні, які доступні в цій системі. Так, світло у 2,3,5 групах ДТЕК за останньою інформацією має з’явитися до 16:00. У 1 та 6 групах – до 18:00. Інформація про 4 групу поки що відсутня. Раніше по ній називалися ті ж терміни, що й по 1 та 6 групах.

Якщо узагальнювати, наразі очікуємо відновлення електропостачання Одеси з 16 до 18 годин. Але, на жаль, терміни ці можуть бути перенесені на більш пізній час. Якщо інформація оновиться, ми відразу повідомимо про це своїх читачів.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК заявили, що ситуація з відновленням електропостачанням в Одесі – найгірша по країні. Наразі, його немає в переважній більшості житлових будинків. Не працює громадський електротранспорт.

Зарядити телефони та інші гаджети, зігрітися можна в Пунктах незламності.