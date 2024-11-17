В Одесі найгірша ситуація зі світлом в країні: заява енергетиків

В заяві ДТЕК Одеські електромережі говориться, що після ранкового ворожого обстрілу ситуація з електропостачання Одещини залишається складною.

Найгірша ситуація в Одесі та Одеському районі. На жаль, поки що немає технічної можливості подати напругу на обʼєкти критичної інфраструктури Київського (мікрорайон Таїрова) та Приморського (мікрорайон Аркадія) районів міста. Роботи тривають.

І тільки там, де це не заважає роботам по відновленню живлення інфраструктурних об’єктів, енергетики повертають світло в домівки.

Зараз, у звʼязку з масштабними руйнуваннями енергетичних обʼєктів, на Одещині діють екстрені відключення світла. І як заявляють у ДТЕК, зараз всі енергетики області невпинно працюють, щоб якомога швидше відновити електропостачання.

Раніше ми писали, коли в Одесі може відновитися постачання електрики.