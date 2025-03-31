Про це повідомляє громадська організація «Деколонізація.Україна» з посиланням на розпорядження Управління реклами Одеської міськради.

На будівлі мерії поміняли табличку з назвою площі – тепер Думська площа офіційно називається Біржова. З вулиці Академіка Заболотного прибрали старі таблички російською. Демонтували всі вуличні покажчики з написом «вулиця Сибірська».

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Також демонтували покажчики російською мовою на вул. Кінній, 18, Гетьмана Сагайдачного (Лідерсовський бульвар) 19-21, провулку Івана Луценка (Віце-адмірала Жукова) 10-14 і з 17 до 24 будинку, Говорова, Матросова і з Малої Арнаутської.

Після звернення активістів демонтовано російськомовну вивіску торгово-виставкового комплексу «Малиновський».

Крім того, демонтували низку російськомовних вивісок із вулиці Зоопаркової, Новощіпного ряду, Академічної, 14, Сабанського провулка, 1 (кут Маразліївської).

Раніше активісти ГО «Деколонізація. Україна» зажадали демонтувати російськомовну вивіску «Рынок Привоз» в Одесі, нагадуючи необхідність дотримання мовного законодавства.

Нагадаємо, 30 липня 2024 року в Одеській військовій адміністрації опублікували розпорядження про масове перейменування вулиць та інших топонімічних об’єктів в Одесі та області.