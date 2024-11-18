Одеса без світла: де набрати води і зарядити телефон

Після вчорашнього ворожого обстрілу ситуація з електропостачанням Одеської області залишається складною. Будинки одеситів знеструмлені, у місті не ходить електротранспорт. З хороших новин – у місті поступово відновлюють водопостачання та опалення.
Про це повідомили в Одеській ОВА та Одеській міськраді.
На ранок 18 листопада із семи районів області частково без електропостачання залишаються два – Подільський та Одеський.
В Одесі поступово відновлюється водопостачання. Окремі об’єкти працюють на генераторах, а також розгорнуто «Пункти незламності».
Час роботи бюветів питної води в місті продовжено до 22:00, а в певних місцях організовано підвезення води.
Машини з водою стоять на таких локаціях:
- вул.Філатова, 1
- Шкільний аеродром, 1
- вул. Ак.Корольова, 94
- Тираспольська/ Ковальська
- Тираспольське шосе, 21-25
Частково відновлено опалення, триває робота з повного відновлення теплопостачання.
Лікарні та інші об’єкти критичної інфраструктури забезпечені електроенергією з альтернативних і резервних джерел.
Загалом в області функціонують 674 «Пункти незламності».
Нагадаємо, раніше в ДТЕК заявили, що ситуація з відновленням електропостачанням в Одесі – найгірша по країні. Наразі, його немає в переважній більшості житлових будинків. Не працює громадський електротранспорт.
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