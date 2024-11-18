Одеса без світла: де набрати води і зарядити телефон

Про це повідомили в Одеській ОВА та Одеській міськраді.

На ранок 18 листопада із семи районів області частково без електропостачання залишаються два – Подільський та Одеський.

В Одесі поступово відновлюється водопостачання. Окремі об’єкти працюють на генераторах, а також розгорнуто «Пункти незламності».

Час роботи бюветів питної води в місті продовжено до 22:00, а в певних місцях організовано підвезення води.

Машини з водою стоять на таких локаціях:

вул.Філатова, 1

Шкільний аеродром, 1

вул. Ак.Корольова, 94

Тираспольська/ Ковальська

Тираспольське шосе, 21-25

Частково відновлено опалення, триває робота з повного відновлення теплопостачання.

Лікарні та інші об’єкти критичної інфраструктури забезпечені електроенергією з альтернативних і резервних джерел.

Загалом в області функціонують 674 «Пункти незламності».

Нагадаємо, раніше в ДТЕК заявили, що ситуація з відновленням електропостачанням в Одесі – найгірша по країні. Наразі, його немає в переважній більшості житлових будинків. Не працює громадський електротранспорт.

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