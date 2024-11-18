Одесса без света: где набрать воды и зарядить телефон

После вчерашнего вражеского обстрела ситуация с электроснабжением Одесской области остается сложной. Дома одесситов обесточены, в городе не ходит электротранспорт. Из хороших новостей — в городе постепенно восстанавливают водоснабжение и отопление.
Об этом сообщили в Одесской ОВА и Одесском горсовете.
На утро 18 ноября из семи районов области частично без электроснабжения остаются два — Подольский и Одесский.
В Одессе постепенно восстанавливается водоснабжение. Отдельные объекты работают на генераторах, а также развернуты «Пункти незламності».
Время работы бюветов питьевой воды в городе продлено до 22:00, а в определенных местах организован подвоз воды.
Машины с водой стоят на следующих локациях:
- ул.Филатова, 1
- Школьный аэродром, 1
- ул. Ак.Королева, 94
- Тираспольская/ Ковальская
- Тираспольское шоссе, 21-25
Частично восстановлено отопление, продолжается работа по полному восстановлению теплоснабжения.
Больницы и другие объекты критической инфраструктуры обеспечены электроэнергией из альтернативных и резервных источников.
Всего в области функционируют 674 «Пункта незламності».
Напомним, ранее в ДТЭК заявили, что ситуация с восстановлением электроснабжением в Одессе — худшая по стране. На данный момент, его нет в подавляющем большинстве жилых домов. Не работает общественный электротранспорт.
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