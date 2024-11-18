Новости Одессы и Одесской области

Одесса без света: где набрать воды и зарядить телефон

Одесса без света: где набрать воды и зарядить телефон

После вчерашнего вражеского обстрела ситуация с электроснабжением Одесской области остается сложной. Дома одесситов обесточены, в городе не ходит электротранспорт. Из хороших новостей — в городе постепенно восстанавливают водоснабжение и отопление.

Об этом сообщили в Одесской ОВА и Одесском горсовете.

На утро 18 ноября из семи районов области частично без электроснабжения остаются два — Подольский и Одесский.

В Одессе постепенно восстанавливается водоснабжение. Отдельные объекты работают на генераторах, а также развернуты «Пункти незламності».

Время работы бюветов питьевой воды в городе продлено до 22:00, а в определенных местах организован подвоз воды.

Машины с водой стоят на следующих локациях:

  • ул.Филатова, 1
  • Школьный аэродром, 1
  • ул. Ак.Королева, 94
  • Тираспольская/ Ковальская
  • Тираспольское шоссе, 21-25

Частично восстановлено отопление, продолжается работа по полному восстановлению теплоснабжения.

Больницы и другие объекты критической инфраструктуры обеспечены электроэнергией из альтернативных и резервных источников.

Всего в области функционируют 674 «Пункта незламності».

Напомним, ранее в ДТЭК заявили, что ситуация с восстановлением электроснабжением в Одессе — худшая по стране. На данный момент, его нет в подавляющем большинстве жилых домов. Не работает общественный электротранспорт.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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