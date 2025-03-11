Як пише Телеграм-канал «Одеське життя», попередньо, на борту перебувало 12 членів екіпажу. Є загиблі та постраждалі.

Місцеві пабліки також повідомляють, посилаючись на Адміністрацію морських портів України, що загинули чотири члени екіпажу судна, ще один моряк отримав поранення.

На місці події працюють екстрені служби.

Офіційної інформації від влади поки немає.

Нагадаємо, увечері вівторка, 11 березня, в Одесі пролунав потужний вибух. Перед цим повідомлялося про загрозу застосування балістики з території окупованого Криму.

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