Як повідомив керівник Одеської ОВА, котельні вже розпочали роботу і,

після набору необхідних параметрів теплоносія, опалення поступово почне повертатися в оселі тих одеситів, які відучора були без тепла.

Загалом за останню добу енергетики повернули світло в оселі 40 тисяч клієнтів.

Заживлена критична інфраструктура.

Без напруги поки залишаються 49 тисяч абонентів. Роботи тривають.

«Робимо все, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну квартиру і будинок. Коли у вас з’явиться світло, просимо не вмикати одночасно кілька енергоємних приладів, а використовувати їх по черзі. Це допоможе уникнути перевантаження пошкодженої енергосистеми та запобігти аваріям», – повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

У ніч на 19 лютого Одеса знову зазнала масованої атаки ворожих дронів. Російські агресори завдали удару по цивільному енергетичному об’єкту. Як наслідок – без світла і тепла залишилися понад 150 тисяч одеситів, школи, дитсадки та лікарні.

Через вечірню атаку 19 лютого без електропостачання залишилися близько п’яти тисяч жителів одного з районів Одеси.

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