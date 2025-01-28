За інформацією начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, учора, 27 січня, було дано доручення усім уповноваженим органам, зокрема Держекоінспекції, Українському науковому центру екології моря, Інституту морської біології, Обласному центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, главам місцевих адміністрацій і громад, Адміністрації морських портів, природно-заповідним установам, Держпродспоживслужбі та Держекоінспекції:

Посилити контроль акваторії та узбережжя Чорного моря;

Забезпечити систематичний відбір проб і лабораторні дослідження;

У разі виявлення нафтопродуктів – забезпечити первинні заходи захисту, їх збирання та тимчасове зберігання з подальшою утилізацією;

Підготувати наявні нафтозбирачі, біосорбенти, бонові загородження;

Розрахувати необхідні ресурси для ліквідації забруднення;

Очистити забруднені території акваторії за погодженням із ЗСУ;

Розрахувати завдані збитки навколишньому середовищу.

Тим часом працівники Національного природного парку «Тузловські лимани» виявили ще одну ділянку забруднення мазутом поруч із Дунайським біосферним заповідником. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів співробітник парку, еколог Іван Русєв.

Ділянка протяжністю 1 км розташована на піщаному пересипі біля західної частини лиманів Джантшейський і Сасик. Тут же виявлено пір’я птахів, що були в мазуті.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що мазут із затонулих російських танкерів досяг узбережжя Одеської області. Зокрема, сліди екокатастрофи вже фіксують біля курорту «Катранка», Дунайського біосферного заповідника та Національного природного парку «Тузловські лимани». На думку екоактивіста Владислава Балинського, ближче до літа мазут почне спливати і тоді можна буде повною мірою оцінити наслідки екокатастрофи в Чорному морі.

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