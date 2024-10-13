Росіяни атакували балістикою Одеський район – що відомо про наслідки

Про це розповів в ефірі телемарафону голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами глави регіону, внаслідок атаки кілька людей отримали легкі поранення.

«Вчора ввечері також по Одеському району було випущено дві балістичні ракети. На щастя, вони цілей задуманих не досягли, але декілька людей зазнали неважких ушкоджень, їм надана медична допомога, їх життю та здоров’ю нічого не загрожує», – розповів Кіпер.

Глава ОВА також нагадав, що протягом попередніх двох ночей російські війська також атакували припортову інфраструктуру Одещини. Загинули 14 людей. Деякі постраждалі досі перебувають у лікарні у тяжкому стані.

Як повідомляло «Одеське життя», увечері суботи, 12 жовтня, російські агресори знову атакували балістикою Одеську область. Потужний вибух був чутний і в Одесі.

Увечері 10 жовтня ворог також завдав удару по області балістикою. Удар зазнав одного з фермерських господарств Одеського району. Тоді загинули 4 людини.

А ввечері 9 жовтня російські окупанти атакували балістикою портову інфраструктуру Одеської області, пошкодивши цивільне судно під прапором Панами. Загинули п’ятеро людей, ще семеро отримали тяжкі поранення.