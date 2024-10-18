В Одесі вибухи та пожежі: росія атакувала місто ракетами (відео) ОНОВЛЕНО

Увечері 18 жовтня під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Попередньо російські агресори завдали по місту ракетного удару. В результаті спалахнуло кілька житлових будинків. Докладніше – у новині від “Одеського Життя”.
Про ракетну небезпеку офіційно повідомили о 20:42. Моніторингові канали попередили, що в морі російська тактична авіація є загрозою застосування крилатих ракет. О 21:01 очевидці написали в одеських пабликах про два сильні вибухи, що лунали у місті. Після цього були повідомлення про загоряння.
Прильоти офіційно підтвердила і міська влада. За інформацією одеської мерії, внаслідок російської ракетної атаки в Одесі пошкоджено житлову забудову. На місці виникла пожежа. На місці працюють рятувальні та оперативні служби. Чи постраждали люди, поки що невідомо.
Після цього, о 22:34, було оголошено тривогу через ворожі ударні БПЛА, що з’явилися в небі Одеської області.
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За данними Одеської міської ради, загиблих і постраждалих немає. Там повідомили, що в результаті ракетної атаки на Одесу, за попередніми даними, пошкоджено триповерхівку та понад 10 приватних будинків.
Виконуючий обов’язки міського голови Олександр Філатов (мер Геннадій Труханов зараз у відрядженні) зазаначив, що, наразі, інформація про загиблих та постраждалих осіб не надходила.
Після виконання завдань оперативними службами до роботи будуть залучені комунальні служби. Відео з місця прильоту дивіться на нашому телеграм-каналі:
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