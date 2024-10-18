Новини Одеси та Одеської області

В Одесі вибухи та пожежі: росія атакувала місто ракетами (відео) ОНОВЛЕНО

В Одесі вибухи та пожежі: росія атакувала місто ракетами (відео) ОНОВЛЕНО

Увечері 18 жовтня під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Попередньо російські агресори завдали по місту ракетного удару. В результаті спалахнуло кілька житлових будинків. Докладніше – у новині від “Одеського Життя”.

Про ракетну небезпеку офіційно повідомили о 20:42. Моніторингові канали попередили, що в морі російська тактична авіація є загрозою застосування крилатих ракет. О 21:01 очевидці написали в одеських пабликах про два сильні вибухи, що лунали у місті. Після цього були повідомлення про загоряння.

Прильоти офіційно підтвердила і міська влада. За інформацією одеської мерії, внаслідок російської ракетної атаки в Одесі пошкоджено житлову забудову. На місці виникла пожежа. На місці працюють рятувальні та оперативні служби. Чи постраждали люди, поки що невідомо.

Після цього, о 22:34, було оголошено тривогу через ворожі ударні БПЛА, що з’явилися в небі Одеської області.

Оновлено

За данними Одеської міської ради, загиблих і постраждалих немає. Там повідомили, що в результаті ракетної атаки на Одесу, за попередніми даними, пошкоджено триповерхівку та понад 10 приватних будинків.

Виконуючий обов’язки міського голови Олександр Філатов (мер Геннадій Труханов зараз у відрядженні) зазаначив, що, наразі, інформація про загиблих та постраждалих осіб не надходила.

Після виконання завдань оперативними службами до роботи будуть залучені комунальні служби. Відео з місця прильоту дивіться на нашому телеграм-каналі:


Читайте також:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk