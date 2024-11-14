У центрі Одеси горять житлові будинки, є вбиті та поранені (фото та відео)

Російські терористи 14 листопада знову здійснили масовану атаку по Одесі та передмістях. У місті багато пожеж, загинула одеситка. Докладніше про це у матеріалі “Одеського Життя”.
Удар російської армії по Одесі ввечері 14 листопада 2024 року був масштабним і завдав багато бід.
Відразу після атаки відомо про одну загиблу та двох поранених, повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.
Пошкоджено житлові будинки, церкву, автомобілі. Декілька будинків загорілися. Також пошкоджений магістральний трубопровід теплопостачання через що змушена була припинити роботу одна з котелень Одеси.
Над ліквідацією наслідків працюють усі екстрені служби: рятувальники, медики швидкої. Потерпілим надається допомога.
Фото та відео із постраждалих квартир публікує телеграм-канал “Одеського Життя”:
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На анонсному зображенні: палає один з одеських будинків в центрі міста. Фото із соціальних мереж.