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Обстріл Одеси: з’явилися нові фотографії жахливих наслідків

Обстріл Одеси: з’явилися нові фотографії жахливих наслідків

Удар по Одесі 14 листопада був одним з наймасштабніших з моменту повномасштабного вторгнення. Горіли житлові будинки, пошкоджені школи, університети, дитячі садки, поліклініки та музеї та церкви. “Одеське Життя” публікує нову серію фотографій наслідків варварського обстрілу.

14 листопада 2024 року російські військові атакували Одесу одночасно крилатими ракетами та дронами-камікадзе. За останніми даними, по місту запустили дві ракети та 29 ударних безпілотників. Одну з ракет та 25 шахедів вдалося збити. Але навіть збиті, вони несли руйнування та страждання мирним мешканцям.

Постраждали сім локацій, загинула жінка, дев’ять осіб були поранені. Виникло кілька пожеж, пошкодження отримали житлові та адміністративні будівлі, Палеонтологічний музей, кілька шкіл та дитячих садків, медична клініка, церква.

“Одеське Життя” публікує нову серію знімків свого фотокореспондента, на яких закарбовані наслідки варварства російських агресорів та свідчення порушення ними законів ведення війни.

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