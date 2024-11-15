Обстріл Одеси: з’явилися нові фотографії жахливих наслідків

14 листопада 2024 року російські військові атакували Одесу одночасно крилатими ракетами та дронами-камікадзе. За останніми даними, по місту запустили дві ракети та 29 ударних безпілотників. Одну з ракет та 25 шахедів вдалося збити. Але навіть збиті, вони несли руйнування та страждання мирним мешканцям.

Постраждали сім локацій, загинула жінка, дев’ять осіб були поранені. Виникло кілька пожеж, пошкодження отримали житлові та адміністративні будівлі, Палеонтологічний музей, кілька шкіл та дитячих садків, медична клініка, церква.

“Одеське Життя” публікує нову серію знімків свого фотокореспондента, на яких закарбовані наслідки варварства російських агресорів та свідчення порушення ними законів ведення війни.

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