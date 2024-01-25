Незламана Одеса: прогулянка центром після російського обстрілу

Кореспондент “Одеського життя” пройшлася центральними вулицями міста після нічного обстрілу і переконалася, що незважаючи на повітряний російський терор, Одеса тримається і життя триває.
Одесити живуть своїм звичайним життям та вкотре доводять, що у такий варварський спосіб нас не зламати.
У ніч із 24 на 25 січня одесити пережили дві хвилі атак дронів-камікадзе. Ворог підступно намагається знищити цивільні об’єкти. Незважаючи на результативну роботу Сил ППО, збиті дрони за інерцією долітали до житлових кварталів. У двох районах Одеси понівечено житлові будинки, вигоріли складські приміщення, пошкоджено автомобілі. Постраждали люди та їхні домашні тварини .
Комунальні служби з самого ранку вийшли на свій трудовий фронт — прибирають гори скла, каміння, автомобілі, що обгоріли.
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