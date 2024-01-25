Новини Одеси та Одеської області

Незламана Одеса: прогулянка центром після російського обстрілу

Незламана Одеса: прогулянка центром після російського обстрілу

Кореспондент “Одеського життя” пройшлася центральними вулицями міста після нічного обстрілу і переконалася, що незважаючи на повітряний російський терор, Одеса тримається і життя триває.

Одесити живуть своїм звичайним життям та вкотре доводять, що у такий варварський спосіб нас не зламати.

У ніч із 24 на 25 січня одесити пережили дві хвилі атак дронів-камікадзе. Ворог підступно намагається знищити цивільні об’єкти. Незважаючи на результативну роботу Сил ППО, збиті дрони за інерцією долітали до житлових кварталів. У двох районах Одеси понівечено житлові будинки, вигоріли складські приміщення, пошкоджено автомобілі. Постраждали люди та їхні домашні тварини .

Комунальні служби з самого ранку вийшли на свій трудовий фронт — прибирають гори скла, каміння, автомобілі, що обгоріли.

Читайте також: «Я бомж із двома дітьми»: як після атак на Одесу живуть власники потерпілих будинків?

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати