Новости Одессы и Одесской области

Несломленная Одесса: прогулка по центру после российского обстрела (видео)

Несломленная Одесса: прогулка по центру после российского обстрела (видео)

Корреспондент «Одесской жизни» прошлась по центральным улицам города после ночного обстрела и убедилась, что несмотря на воздушный российский террор, Одесса держится и жизнь продолжается.

Одесситы живут своей обычной жизнью и в очередной раз доказывают, что такими варварским способом нас не сломать.

В ночь с 24 на 25 января одесситы пережили две волны атак дронов-камикадзе. Враг коварно пытается уничтожить гражданские объекты. Несмотря на результативную работу Сил ПВО, сбитые дроны по инерции долетали в жилые кварталы. В двух районах Одессы изуродованы жилые дома, выгорели складские помещения, повреждены автомобили. Пострадали люди и их домашние питомцы.

Коммунальные службы с самого утра вышли на свой трудовой фронт — убирают горы стекла, камни, обгоревшие автомобили.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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