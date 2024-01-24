Одеситка розшукує собак, які зникли після прильоту до її квартири (фото)

Про те, що власниця тварин просить одеситів допомогти у пошуках собак, постраждалих від рашистської атаки, розповіла у facebook її сусідка.

У групі з пошуку та влаштування тварин вона розмістила повідомлення власниці зниклих собак у домовому чаті:

Шановні сусіди. Приліт до нашої квартири. Її більше нема. Чоловік у лікарні. 2 собаки на вулиці мертві. 2 доки не знайшли. Прошу про одне: якщо знайдете, раптом уціліли, 2 собаки, притримайте, будь ласка. Рудий хлопчик Мартін, дівчинка підліток Дора. Дякую. Якщо знайдете не свої речі, також складіть у пакет

Породу собак сусідка постраждалої точно назвати не змогла: це або цвергшнауцер або миттельшнауцер.

Якщо хтось із одеситів бачив або знає, де знаходяться два потерпілі собаки, їх простий повідомити про це по телефону (067) 771-01-47.

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