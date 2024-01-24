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Одеситка розшукує собак, які зникли після прильоту до її квартири (фото)

Одеситка розшукує собак, які зникли після прильоту до її квартири (фото)

Квартира мешканки Одеси постраждала від атаки дронів увечері 24 січня. Її пораненого чоловіка відвезли до лікарні. Також постраждали породисті тварини, які жили в сім’ї – два собаки загинули, а два зникли безвісти.

Про те, що власниця тварин просить одеситів допомогти у пошуках собак, постраждалих від рашистської атаки, розповіла у facebook її сусідка.

У групі з пошуку та влаштування тварин вона розмістила повідомлення власниці зниклих собак у домовому чаті:

Шановні сусіди. Приліт до нашої квартири. Її більше нема. Чоловік у лікарні. 2 собаки на вулиці мертві. 2 доки не знайшли. Прошу про одне: якщо знайдете, раптом уціліли, 2 собаки, притримайте, будь ласка. Рудий хлопчик Мартін, дівчинка підліток Дора. Дякую. Якщо знайдете не свої речі, також складіть у пакет

Породу собак сусідка постраждалої точно назвати не змогла: це або цвергшнауцер або миттельшнауцер.

Якщо хтось із одеситів бачив або знає, де знаходяться два потерпілі собаки, їх простий повідомити про це по телефону (067) 771-01-47.

оголошення про зниклого собаку

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