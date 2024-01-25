Гори скла, понівечені будинки, вибиті вікна: Одеса оговтується від наслідків нічної атаки (фоторепортаж, відео)

Одеські будинки отримали нові поранення внаслідок атаки ударних дронів в ніч на 25 січня 2024 року. Комунальники з самого ранку прибирають наслідки обстрілу – гори скла, каміння, тинькування, обгорілі автівки.
Внаслідок нічної атаки “шахедів”, у багатоповерхівці в Хаджибейському районі у квартирах зовсім немає стіни. З квартир падали меблі, які валяються у дворі поряд з камінням, яке сипалося під час пожежі з верхніх поверхів.
Наразі там працює спецтехніка, а місце огороджено захисною стрічкою. Для допомоги мешканцям в оформленні заяви на отримання матеріальної допомоги, працює оперативний штаб.
У Приморському районі постраждали також житлові будинки, які залишилися без вікон. Значних пошкоджень зазнали й приміщення, які мали скляні фасади.
На місці прибирають наслідки обстрілу комунальники. Тротуари “прикрашають” купи скла, дощок, каміння, яке вибуховою хвилею вибивало з будинків.
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Як повідомили в Одеській міськраді, станом на 11:00 в Хаджибейському районі пошкодження зафіксовані у двох будинках – вибито 29 вікон у 21 квартирі.
У Приморському районі міста пошкодження більш масштабні – зафіксовано пошкодження освітнього закладу, постраждало 156 квартир в 13 житлових будинках – вибито 210 вікон.
Окрім того, на одному з будинків постраждало близько 40% покрівлі.
На місцях працюють комунальні служби та розгорнуто оперативні штаби.
Також організовано харчування для мешканців пошкоджених будинків та комунальників.