Гори скла, понівечені будинки, вибиті вікна: Одеса оговтується від наслідків нічної атаки (фоторепортаж, відео)

Внаслідок нічної атаки “шахедів”, у багатоповерхівці в Хаджибейському районі у квартирах зовсім немає стіни. З квартир падали меблі, які валяються у дворі поряд з камінням, яке сипалося під час пожежі з верхніх поверхів.

Наразі там працює спецтехніка, а місце огороджено захисною стрічкою. Для допомоги мешканцям в оформленні заяви на отримання матеріальної допомоги, працює оперативний штаб.

У Приморському районі постраждали також житлові будинки, які залишилися без вікон. Значних пошкоджень зазнали й приміщення, які мали скляні фасади.

На місці прибирають наслідки обстрілу комунальники. Тротуари “прикрашають” купи скла, дощок, каміння, яке вибуховою хвилею вибивало з будинків.

Як повідомили в Одеській міськраді, станом на 11:00 в Хаджибейському районі пошкодження зафіксовані у двох будинках – вибито 29 вікон у 21 квартирі.

У Приморському районі міста пошкодження більш масштабні – зафіксовано пошкодження освітнього закладу, постраждало 156 квартир в 13 житлових будинках – вибито 210 вікон.

Окрім того, на одному з будинків постраждало близько 40% покрівлі.

На місцях працюють комунальні служби та розгорнуто оперативні штаби.

Також організовано харчування для мешканців пошкоджених будинків та комунальників.