Одесу та область атакують “шахедами”: в обласному центрі лунають вибухи (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Повітряна тривога пролунала о 20.20.

Як повідомили у Повітряних Силах України, кілька безпілотників типу “Shahed” із Чорного моря рухаються у напрямку Одеси. Однак курс може змінюватись.

“БПЛА у Татарбунарському районі (курс північний) та Біляївському районі (курс західний). Чергова група з Чорного моря у напрямку Одеси”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією моніторингових каналів, усі групи ворожих безпілотників змінили курс на Одесу.

ОНОВЛЕНО О 20:53

В Одесі лунають вибухи.

“Небезпека для Одеси та Одеського району залишається! Знаходьтесь у укриттях!”, – попереджає голова Одеської ОВ Олег Кіпер.

Одеські телеграм-канали повідомляють про влучання у житловий будинок. Там зараз пожежа.

Чекаємо на офіційну інформацію.

ОНОВЛЕНО О 21:30

На Одещині триває бойова робота ППО, повідомили у Силах оборони Півдня.

У житлових кварталах Одеси зафіксовано пожежу.

Перебувайте у укриттях, не викладайте роботу сил протиповітряної оборони, не нехтуйте власною безпекою.

Олег Кіпер повідомляє про пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

Наразі відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки, медики надають постраждалому необхідну допомогу.

ОНОВЛЕНО О 21:52

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про ще одного травмованого внаслідок російської атаки дронами по Одесі. Чоловіка госпіталізували з множинними порізами, загрози його життю немає.