Неподалік Одеси повністю згорів дачний кооператив (фото, відео)

Вчора, 30 серпня, сталася масштабна пожежа за межами села Миколаївка Овідіопольської територіальної громади. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 15 гектарів.

Про це повідомили ГУ ДСНС в Одеській області.

В повідомленні йдеться, що вчора, о 14:19 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Одеському районі, за межами села Миколаївка виникла пожежа на території садового кооперативу.

Коли рятувальники прибули на місце. то побачили, що горить не тільки трава. Зайнялися чагарники й навіть господарські споруди.

Тому рятувальники вирішили провести аеророзвідку, аби прийняти правильне рішення по захисту дачного масиву і локалізації пожежі.

Пожежу вдалося локалізувати о 16:03, та повністю ліквідувати о 17:32 на площі 15 гектарів, –

повідомили в ДСНС.

Рятувальники вважають, що причиною пожежі могло стати необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

Загиблих та постраждалих немає.

Від ДСНС залучалось 9 одиниць техніки та 40 осіб особового складу.

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