В Одесі сталася пожежа у п’ятиповерхівці на Черняховського – які наслідки?

В Одесі сталася пожежа у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Черняховського. Рятувальники евакуювали з дому шістьох мешканців.
За повідомленням обласного управління ДСНС, повідомлення про спалах у квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхівки надійшло до Служби порятунку вранці 26 серпня.
У ході ліквідації пожежі рятувальники евакуювали господаря квартири, що горіла, і ще п’ятьох мешканців верхніх поверхів.
Попередньо, пожежа сталася внаслідок необережного поводження хощяїна квартири з вогнем.
Нагадаємо, в ніч на суботу, 26 серпня, в центрі Одеси гасили пожежу у квартирі на вулиці Великій Арнаутській. На місці пожежі рятувальники знайшли тіло хазяїна квартири.
Читайте також: Одеська область: двоє підлітків обгоріли через феєрверк, що вибухнув.
Фото ілюстративне