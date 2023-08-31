Недалеко от Одессы полностью сгорел дачный кооператив (фото, видео)

Вчера, 30 августа, произошел масштабный пожар за пределами села Николаевка Овидиопольской территориальной громады. Спасатели ликвидировали пожар на площади 15 гектаров.

Об этом сообщили ГУ ГСЧС в Одесской области.

В сообщении говорится, что вчера, в 14:19, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Одесском районе, за пределами села Николаевка, возник пожар на территории садового кооператива.

Когда спасатели прибыли на место. то увидели, что горит не только трава. Загорелись кустарники и даже хозяйственные постройки.

Поэтому спасатели решили провести аэроразведку, чтобы принять правильное решение по защите дачного массива и локализации пожара.

Пожар удалось локализовать в 16:03 и полностью ликвидировать в 17:32 на площади 15 гектаров, —

сообщили в ГСЧС.

Спасатели считают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

Погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекалось 9 единиц техники и 40 человек личного состава.

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