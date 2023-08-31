Новости Одессы и Одесской области

Недалеко от Одессы полностью сгорел дачный кооператив (фото, видео)

Недалеко от Одессы полностью сгорел дачный кооператив (фото, видео)

Вчера, 30 августа, произошел масштабный пожар за пределами села Николаевка Овидиопольской территориальной громады. Спасатели ликвидировали пожар на площади 15 гектаров.

Об этом сообщили ГУ ГСЧС в Одесской области.

В сообщении говорится, что вчера, в 14:19, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Одесском районе, за пределами села Николаевка, возник пожар на территории садового кооператива.

Рятувальники
Рятувальники

Когда спасатели прибыли на место. то увидели, что горит не только трава. Загорелись кустарники и даже хозяйственные постройки.

Поэтому спасатели решили провести аэроразведку, чтобы принять правильное решение по защите дачного массива и локализации пожара.

Пожар удалось локализовать в 16:03 и полностью ликвидировать в 17:32 на площади 15 гектаров, —

сообщили в ГСЧС.

Пожежа в Миколаївці

Спасатели считают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

Погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекалось 9 единиц техники и 40 человек личного состава.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить