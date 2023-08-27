У центрі Одеси горів будинок-пам’ятка архітектури: чи є постраждалі?

Увечері неділі, 27 серпня, у центрі Одеси, у провулку Маяковського спалахнула пожежа у старому житловому будинку – пам’ятнику архітектури.

За інформацією ДСНС, спалахнуло горищне приміщення 3-поверхового будинку. До того ж, була загроза розповсюдження вогню на поряд розташовані будівлі, а також покрівлю та дах житлового будинку.

Але завдяки злагодженій роботі одеських рятувальників протягом 20 хвилин пожежу вдалося локалізувати і незабаром повністю ліквідувати на загальній площі близько 50 квадратних метрів.

Постраждалих немає.

Ймовірна причина пожежі, збитки та деталі встановлюються.

Як повідомляло «Одеське життя», напередодні в Одесі стався пожежа в житловій п’ятиповерхівці на вулиці Черняховського.

А ще сьогодні вранці на вулиці Базарній обрушилася частина житлового будинку, який раніше постраждав від вибухової хвилі під час ракетної атаки рашистів на Одесу в ніч проти 14 серпня.