Під час пожежі в Одесі загинула людина: що сталося?

В Одесі на вулиці Марсельській загорілась квартира, внаслідок чого господар оселі загинув. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС Одеської області.
Повідомлення про пожежу надійшло до служби о 20:38. Загоряння сталось на другому поверсі п’ятиповерхового будинку. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 88-річного чоловіка.
Пожежу площею два квадратних метри ліквідували о 20:57. Для цього залучили п’ять одиниць техніки та 22 рятувальники. Причина загоряння та збиток встановлюються.
Нагадаємо, що увечері неділі, 27 серпня, у центрі Одеси, у провулку Маяковського спалахнула пожежа у старому житловому будинку – пам’ятнику архітектури.
Фото ілюстративне