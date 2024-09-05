Новости Одессы и Одесской области

Непогода в Одессе: по каким улицам лучше не ехать, как ходит электротранспорт (ОБНОВЛЕНО)

Непогода в Одессе: по каким улицам лучше не ехать, как ходит электротранспорт (ОБНОВЛЕНО)

Проливной дождь в Одессе, который начался вечером среды, затопил несколько магистральных улиц, движение по которым было или невозможно или затруднено. «Одесская жизнь» сообщает, как изменилась ситуация на утро 5 сентября.

На  Балковской, где вчера до позднего вечера проехать было невозможно, вода уже сошла — ехать можно, сообщает телеграм-канал «Одесской жизни».

На улице Атамана Головатого, соединяющей поселок Котовского с Пересыпью образовалась огромная пробка. Причина — подтопление в районе улицы Церковной.

Водители сообщают, что движение транспорта сильно затруднено — примерно пять километров в час.  В соцсетях публикуют фото затора из поселка Котовского в центр города.

затор на Котовского

Жители поселка Котовского в местных пабликах сообщают, что по состоянию на 7 утра проехать в другие районы города можно только по Объездной дороге.

Обновлено

По состоянию на 9:00 ситуация следующая:

  • Затруднен проезд транспорта в районе Пересыпского моста.
  • Ул. Черноморского Казачества, Приморская, Балковская — проезд восстановлен.
  • Атамана Головатого — проезд легковых автомобилей восстановлен частично.
  • Пересыпская 7-а — движение через Большевик.
  • Проезда нет на ул. Щеголева, Одария, переулок Ширяевский.
  • На ул. Химическая движение затруднено.

На месте работают коммунальщики и сотрудники патрульной полиции. На всех остальных участках дорог ситуация нормальная, сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Движение электротранспорта ограничено

В связи с непогодой сегодня, 5 сентября:

  • 8 троллейбусный маршрут курсирует от Железнодорожного вокзала до ул. Грушевского/Химическая.
  • По маршруту 20 трамвайного маршрута курсирует маршрутное такси.

По Пересыпскому р-ну движение электротранспорта восстановлено, сообщили в мэрии Одессы.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, сегодня, 5 сентября, Одессу продолжит заливать.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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