Непогода в Одессе: по каким улицам лучше не ехать, как ходит электротранспорт (ОБНОВЛЕНО)

Проливной дождь в Одессе, который начался вечером среды, затопил несколько магистральных улиц, движение по которым было или невозможно или затруднено. «Одесская жизнь» сообщает, как изменилась ситуация на утро 5 сентября.
На Балковской, где вчера до позднего вечера проехать было невозможно, вода уже сошла — ехать можно, сообщает телеграм-канал «Одесской жизни».
На улице Атамана Головатого, соединяющей поселок Котовского с Пересыпью образовалась огромная пробка. Причина — подтопление в районе улицы Церковной.
Водители сообщают, что движение транспорта сильно затруднено — примерно пять километров в час. В соцсетях публикуют фото затора из поселка Котовского в центр города.
Жители поселка Котовского в местных пабликах сообщают, что по состоянию на 7 утра проехать в другие районы города можно только по Объездной дороге.
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По состоянию на 9:00 ситуация следующая:
- Затруднен проезд транспорта в районе Пересыпского моста.
- Ул. Черноморского Казачества, Приморская, Балковская — проезд восстановлен.
- Атамана Головатого — проезд легковых автомобилей восстановлен частично.
- Пересыпская 7-а — движение через Большевик.
- Проезда нет на ул. Щеголева, Одария, переулок Ширяевский.
- На ул. Химическая движение затруднено.
На месте работают коммунальщики и сотрудники патрульной полиции. На всех остальных участках дорог ситуация нормальная, сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
Движение электротранспорта ограничено
В связи с непогодой сегодня, 5 сентября:
- 8 троллейбусный маршрут курсирует от Железнодорожного вокзала до ул. Грушевского/Химическая.
- По маршруту 20 трамвайного маршрута курсирует маршрутное такси.
По Пересыпскому р-ну движение электротранспорта восстановлено, сообщили в мэрии Одессы.
Напомним, что по прогнозам синоптиков, сегодня, 5 сентября, Одессу продолжит заливать.
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