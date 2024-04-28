«Не я б’ю – верба б’є»: 28 квітня православні християни відзначають Вербну неділю

Коли відзначають Вербну неділю

Вербну неділю відзначають у шосту неділю з початку Великого посту та останню неділю перед Великоднем. І оскільки Великдень у 2024 році у православних настане 5 травня, то Вербна неділя відзначається 28 квітня.

Вхід Господній до Єрусалиму: історія свята

Цього дня віруючі згадують важливу євангельську подію – день, коли Ісус Христов верхи на ослі в’їхав у священне місто. Жителі Єрусалиму зустрічали Ісуса вигуками «Осанна», а на його шляху кидали пальмові гілки. Зазвичай так урочисто зустрічали лише царя.

Свято Вхід Господній в Єрусалим відзначається всіма християнами, а його символом є пальмова гілка. Але оскільки в Україні пальми не зростають, їх замінила верба. Це дерево розквітає навесні одним із перших, а також наділяється цілющими властивостями.

Вербна неділя: традиції та звичаї

На Вербну неділю прийнято освячувати у церкві гілки верби. Вранці цього дня на вулицях скрізь можна побачити людей із гілками верби. Вважається, що освячена верба – сильний оберіг від усього нечистого.

Частина вербових гілок відразу ж садили в саду або на полі, «щоб росла на славу Богу, а нам, людям, на користь». Інші гілки несли додому і ставили в кутку під іконами.

За народною традицією освяченими гілочками жартома злегка б’ють один одного, примовляючи:

«Не я б’ю – верба б’є, за тиждень Великдень, недалечко червоне яєчко!»

Вважається, що освячена верба має цілющі властивості, тому вона часто використовується в народній медицині. З відвару з гілочок готують ліки від головного болю, ревматизму, а також використовують для зниження температури тіла. Товче листя застосовують як компреси на рани для полегшення їх загоєння.

Використання гілок для цілющої мети включало і такий обряд, як «биття вербою», коли по тілу людини били гілками, промовляючи молитви: «Святий Дух, через вербу входь – хворобу відводь. Верба прийде – хвороба віднесе».

Цей обряд вважався засобом вигнати із хворого тіла захворювання та відновити здоров’я.

Також вважалося, що вербу слід поважати, тож якщо після освячення в церкві залишилися маленькі гілочки, їх зазвичай палили на вогні, а не топтали ногами.

Що не можна робити у Вербну неділю

У Вербну неділю не можна їсти м’ясо, яйця та молочні продукти, оскільки попереду найсуворіші дні посту – Страсний тиждень. Однак на честь свята дозволяється невелике послаблення – можна їсти страви, приготовані на олії, та рибу.

Також у цей день не варто займатися важкою фізичною працею, працювати на городі та в саду. Присвятіть цей день відпочинку та богослужінню.