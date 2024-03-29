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Великдень: як визначається дата свята?

Великдень: як визначається дата свята?

Цього року парафіяни православної церкви України (ПЦУ) та Української Греко-Католицької церкви (УГКЦ) відзначатимуть Великдень по-різному, незважаючи на те, що ці конфесії перейшли на новоюліанський церковний календар. Як визначається дата свята і чому вона не збігається у православних і католиків?

Що таке традиційна Пасхалія?

З переходом частини православних християн, які належать до ПЦУ, і греко-католиків на новоюліанський календар, більшість церковних свят відзначаються на 13 днів раніше. Але з Великоднем, Трійцею та іншими так званими перехідними святами, які не мають визначеної календарної дати, все виявилося не так-то просто.

Річ у тім, що під час переходу на новоюліанський календар церкви для обчислення дати святкування Великодня і перехідних свят користуються традиційним методом розрахунку – Пасхалією.

Ця система розрахунку була затверджена 325 року Нікейським собором ще єдиної на той час християнської церкви.

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Серед причин, через які оновлювати старий спосіб розрахунку дати Великодня не слід, церковники наводять те, що за юліанським календарем жив сам Ісус Христос. Згадують і про благодатний вогонь, який, за їхнім твердженням, сходить у Храмі Воскресіння (Гробу Господнього) в Єрусалимі саме напередодні православного Великодня, а не католицько-протестантського.

Як рахується дата Великодня у католиків і православних?

Правило Пасхалії говорить: Великдень святкують у першу неділю після першого повного місяця, який настає після весняного рівнодення.

Однак з часом церковний календар став досить сильно відрізнятися від астрономічного, і після календарної реформи XVI століття католики і православні стали розраховувати дату Великодня по-різному.

Православні продовжили рахувати по-старому, а католики перейшли на розрахунки, наближені до астрономічних. А оскільки різниця між календарями становить 13 днів, розрахунки за однаковими правилами призводять до різних результатів.

ВЕЛИКДЕНЬ ЗА ГРИГОРІАНСЬКИМ КАЛЕНДАРЕМ. Приміром, за календарем, яким ми користуємося в повсякденному житті (він практично збігається з григоріанським), весняне рівнодення 2024 року було 20 березня (за церковним – 21 березня). Перший повний місяць – 25 березня. Тому Великдень римо-католики і протестанти відзначатимуть у першу неділю після цієї дати – 31 березня.

ВЕЛИКДЕНЬ ЗА ЮЛІАНСЬКИМ КАЛЕНДАРЕМ. Що ж стосується юліанського календаря, то за ним весняне рівнодення не збігається з астрономічним і припадає на 3 квітня. А перший повний місяць випадає на 24 квітня. Враховується під час розрахунку і єврейський Великодній тиждень, що триває цього року з 23 по 30 квітня. До його завершення православні Великдень не відзначають. Тому святкування перенеслося з 28 квітня ще на тиждень – 5 травня. Тобто – у православних і греко-католиків Великий піст розпочався нещодавно, а католики і протестанти вже готуються Великдень святкувати.

Коли православні та католики відзначатимуть Великдень в один день?

Іноді католики і православні відзначають свято в один день. Так буде наступного року. Згідно з різними розрахунками 2025-го року християни всіх конфесій відзначатимуть Великдень 20 квітня.

Такий збіг дат відбувається раз на три-чотири роки. Здавалося б, чим не привід узгодити спільну дату і домовитися святкувати Великдень спільно.

Виявляється, починаючи з XVII століття, такі спроби відбувалися не раз, але закінчувалися невдачею. Останнім часом представники Папи Римського і Вселенського патріарха ведуть переговори про те, щоб спробувати узгодити на майбутнє спільну дату Великодня для всіх церков, які перейшли на новоюліанський календар.

Тим паче, що привід для компромісу у 2025 році благодатний. Саме цього року християни святкуватимуть 1700-річчя Нікейського собору, який встановив правило обчислення Великодня.

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Вероника Поліщук ПРОФІЛЬ
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