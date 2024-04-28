«Не я б’ю – верба б’є»: 28 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Когда отмечают Вербное воскресенье

Вербное воскресенье отмечают в шестое воскресенье с начала Великого поста и последнее воскресенье перед Пасхой. И поскольку Пасха в 2024 году у православных наступит 5 мая, то Вербное воскресенье отмечается 28 апреля.

Вход Господень в Иерусалим: история праздника

В этот день верующие вспоминают важное евангельское событие – день, когда Иисус Христов верхом на осле въехал в священный город. Жители Иерусалима встречали Иисуса возгласами «Осанна», а на его пути бросали пальмовые ветки. Обычно так торжественно встречали только царя.

Праздник Вход Господень в Иерусалим отмечается всеми христианами, а его символом является пальмовая ветвь. Но поскольку в Украине пальмы не растут, их заменила верба. Это дерево расцветает весной одним из первых, а также наделяется целебными свойствами.

Вербное воскресенье: традиции и обычаи

На Вербное воскресенье принято освящать в церкви ветки вербы. Утром этого дня на улицах повсюду можно увидеть людей с ветками вербы. Считается, что освященная верба – мощный оберег от всего нечистого.

Часть вербовых веток сразу же сажали в саду или на поле, «чтобы росла во славу Богу, а нам, людям, на пользу». Остальные ветви несли домой и ставили в углу под иконами.

По народной традиции освященными веточками в шутку слегка бьют друг друга, приговаривая:

«Не я б’ю – верба б’є, за тиждень Великдень, недалечко червоне яєчко!»

Считается, что освященная ива обладает целебными свойствами, поэтому она часто используется в народной медицине. Из отвара из веточек готовят лекарство от головной боли, ревматизма, а также используют для понижения температуры тела. Толченые листья применяют в качестве компрессов на раны для облегчения их заживления.

Использование ветвей для целительных целей включало и такой обряд, как «биение вербой», когда по телу человека избивали ветвями, произнося молитвы: «Святой Дух, через иву входи – болезнь отводи. Верба придет – болезнь отнесет».

Этот обряд считался средством изгнать из больного тела заболевание и восстановить здоровье.

Также считалось, что вербу следует уважать, поэтому если после освящения в церкви остались маленькие веточки, их обычно жгли на огне, а не топтали ногами.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, поскольку впереди самые строгие дни поста – Страстная неделя. Однако в честь праздника разрешается небольшое послабление – можно есть блюда, приготовленные на постном масле, и рыбу.

Также в этот день не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, работать на огороде и в саду. Посвятите праздник отдыху и богослужению.