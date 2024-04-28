Чи піде на спад магнітна буря: прогноз на 28 квітня

«Можливі окремі збурені періоди», – так охарактеризували цей день в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Тим не менш, розслаблятися метеозалежним людям, а також власникам хронічних захворювань поки що зарано: понеділок, 29 квітня 2024 року, також обіцяє бути неспокійним.

Магнітні бурі: а що в травні?

Згідно з попередніми прогнозами, травень також розпочнеться хоч і зі слабкої, але тим не менш для когось досить відчутної магнітної бурі: неспокійними, як очікується, будуть 1-3 та 5-7 травня.

А ось 11-17 травня можлива сильна магнітна буря, здатна викликати погіршення самопочуття у метеозалежних людей, а також призвести до порушення роботи деяких технічних систем.

20-25 травня магнітна буря буде слабкою. Її вплив на людей і техніку буде менш відчутним, але все ж таки можливе погіршення самопочуття у деяких людей.

Ще одна сильна магнітна буря не виключається і наприкінці місяця – приблизно 28 травня. Її вплив схожим впливатиме магнітної бурі 11-17 травня.

У той же час не слід забувати, що передбачити точно поведінку Сонця в такій довгостроковій перспективі практично неможливо, і тому даний прогноз ще може змінитися як на гірший, так і на кращий.

Вплив магнітних бур на наше здоров’я

Незважаючи на те, що деякі дослідження показують можливий вплив магнітних бур на здоров’я людини, така дія ще не повністю з’ясована. Однак у дні ймовірних магнітних збурень метеозалежні люди можуть відчувати загострення хронічних захворювань, погіршення сну чи настрою. Найчастіше скаржаться на такі симптоми:

погіршення настрою та самопочуття;

підвищення або зниження артеріального тиску;

порушення сну або безсоння;

дратівливість та тривожність;

біль у суглобах;

головний біль та запаморочення;

загострення хронічних захворювань.

У той самий час більшість людей жодного негативного впливу на самопочуття не відчувають.

Магнітні бурі-2024: як захиститися

У небезпечні дні слід дотримуватись простих рекомендацій: