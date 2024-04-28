Чи піде на спад магнітна буря: прогноз на 28 квітня

Як і прогнозували раніше фахівці з космічної погоди, останніми вихідними квітня 2024 року сонячна активність значно підвищилася, викликавши на Землі магнітну бурю. Але якщо напередодні геомагнітний стан був досить напруженим, то сьогодні, в неділю, 28 квітня, напруга, як очікується, трохи спаде, прогнозують фахівці Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
«Можливі окремі збурені періоди», – так охарактеризували цей день в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.
Тим не менш, розслаблятися метеозалежним людям, а також власникам хронічних захворювань поки що зарано: понеділок, 29 квітня 2024 року, також обіцяє бути неспокійним.
Магнітні бурі: а що в травні?
Згідно з попередніми прогнозами, травень також розпочнеться хоч і зі слабкої, але тим не менш для когось досить відчутної магнітної бурі: неспокійними, як очікується, будуть 1-3 та 5-7 травня.
А ось 11-17 травня можлива сильна магнітна буря, здатна викликати погіршення самопочуття у метеозалежних людей, а також призвести до порушення роботи деяких технічних систем.
20-25 травня магнітна буря буде слабкою. Її вплив на людей і техніку буде менш відчутним, але все ж таки можливе погіршення самопочуття у деяких людей.
Ще одна сильна магнітна буря не виключається і наприкінці місяця – приблизно 28 травня. Її вплив схожим впливатиме магнітної бурі 11-17 травня.
У той же час не слід забувати, що передбачити точно поведінку Сонця в такій довгостроковій перспективі практично неможливо, і тому даний прогноз ще може змінитися як на гірший, так і на кращий.
Вплив магнітних бур на наше здоров’я
Незважаючи на те, що деякі дослідження показують можливий вплив магнітних бур на здоров’я людини, така дія ще не повністю з’ясована. Однак у дні ймовірних магнітних збурень метеозалежні люди можуть відчувати загострення хронічних захворювань, погіршення сну чи настрою. Найчастіше скаржаться на такі симптоми:
- погіршення настрою та самопочуття;
- підвищення або зниження артеріального тиску;
- порушення сну або безсоння;
- дратівливість та тривожність;
- біль у суглобах;
- головний біль та запаморочення;
- загострення хронічних захворювань.
У той самий час більшість людей жодного негативного впливу на самопочуття не відчувають.
Магнітні бурі-2024: як захиститися
У небезпечні дні слід дотримуватись простих рекомендацій:
- приділяти час фізичної активності;
- віддавати перевагу здоровому харчуванню;
- відпочивати та висипатися;
- пити чисту воду або трав’яний чай;
- не зловживати алкоголем та жирною їжею;
- старатися менше нервувати та стресувати;
- перевірити вміст аптечки на наявність необхідних медикаментів.