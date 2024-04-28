Новини Одеси та Одеської області

Чи піде на спад магнітна буря: прогноз на 28 квітня

Чи піде на спад магнітна буря: прогноз на 28 квітня

Як і прогнозували раніше фахівці з космічної погоди, останніми вихідними квітня 2024 року сонячна активність значно підвищилася, викликавши на Землі магнітну бурю. Але якщо напередодні геомагнітний стан був досить напруженим, то сьогодні, в неділю, 28 квітня, напруга, як очікується, трохи спаде, прогнозують фахівці Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

«Можливі окремі збурені періоди», – так охарактеризували цей день в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Тим не менш, розслаблятися метеозалежним людям, а також власникам хронічних захворювань поки що зарано: понеділок, 29 квітня 2024 року, також обіцяє бути неспокійним.

Магнітні бурі: а що в травні?

Згідно з попередніми прогнозами, травень також розпочнеться хоч і зі слабкої, але тим не менш для когось досить відчутної магнітної бурі: неспокійними, як очікується, будуть 1-3 та 5-7 травня.

А ось 11-17 травня можлива сильна магнітна буря, здатна викликати погіршення самопочуття у метеозалежних людей, а також призвести до порушення роботи деяких технічних систем.

20-25 травня магнітна буря буде слабкою. Її вплив на людей і техніку буде менш відчутним, але все ж таки можливе погіршення самопочуття у деяких людей.

Ще одна сильна магнітна буря не виключається і наприкінці місяця – приблизно 28 травня. Її вплив схожим впливатиме магнітної бурі 11-17 травня.

У той же час не слід забувати, що передбачити точно поведінку Сонця в такій довгостроковій перспективі практично неможливо, і тому даний прогноз ще може змінитися як на гірший, так і на кращий.

Вплив магнітних бур на наше здоров’я

Незважаючи на те, що деякі дослідження показують можливий вплив магнітних бур на здоров’я людини, така дія ще не повністю з’ясована. Однак у дні ймовірних магнітних збурень метеозалежні люди можуть відчувати загострення хронічних захворювань, погіршення сну чи настрою. Найчастіше скаржаться на такі симптоми:

  • погіршення настрою та самопочуття;
  • підвищення або зниження артеріального тиску;
  • порушення сну або безсоння;
  • дратівливість та тривожність;
  • біль у суглобах;
  • головний біль та запаморочення;
  • загострення хронічних захворювань.

У той самий час більшість людей жодного негативного впливу на самопочуття не відчувають.

Магнітні бурі-2024: як захиститися

У небезпечні дні слід дотримуватись простих рекомендацій:

  • приділяти час фізичної активності;
  • віддавати перевагу здоровому харчуванню;
  • відпочивати та висипатися;
  • пити чисту воду або трав’яний чай;
  • не зловживати алкоголем та жирною їжею;
  • старатися менше нервувати та стресувати;
  • перевірити вміст аптечки на наявність необхідних медикаментів.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk