День охорони праці та вшанування всіх його жертв: що святкувати 28 квітня

Свята 28 квітня

День охорони праці

Це свято було створено у 2006 році і бере початок із Всесвітнього дня охорони праці (заснований у 2003 році і також припадає на 28 квітня). Міжнародна організація праці висунула термін «Охорона праці», щоб знизити рівень травм та смертності на роботі. Досить часто трапляються нещасні випадки (особливо якщо не дотримуватись вимог безпеки), техніка перебуває в незадовільному стані або на виробництві порушуються вимоги трудової дисципліни. Кількість хворих може зростати через недотримання санітарних вимог.

Міжнародний день пам’яті всіх жертв праці

Також 28 квітня – Міжнародний день пам’яті всіх жертв праці. Пам’ятна дата була створена для розголосу кількості осіб, які загинули під час виконання своїх посадових обов’язків. Щодня у світі на роботі вмирає 5-6 тисяч людей. Історія події починається ще 1989 року, коли профспілки США та Канади провели день пам’яті загиблих на роботі працівників.

День читання великої поезії

Це свято було засноване в США, де воно існує з 1994 року і де на квітень припадає місяць поезії. Цього дня зазвичай вшановують відомих поетів та мистецтво поезії.

День біологічного годинника

Також 28 квітня відзначають День біологічного годинника (циркадний ритм). Традиція свята прийшла до нас із США. На жаль, історія його заснування не відома, але цей день дуже важливий для людини, адже змушує нас прислухатися до свого організму. Біологічний годинник (циркадний ритм) – добові фази активності, що повторюються. Він допомагає врегулювати графі неспання та сну, харчову поведінку, рівень гормонів тощо. Концентрація гормонів у різний час доби та генетичні механізми впливають на циркадний ритм.

День порятунку жаб

Відзначається з 2009 року з ініціативи організації SAVE THE FROGS! Його мета – підвищення поінформованості про важливість збереження земноводних, а також загрози, з якими стикаються жаби по всьому світу.

Дати та події 28 квітня

1220 рік – закладають перші камені в фундамент кафедрального собору в Солсбері – одного з найдавніших і найкрасивіших у Королівстві Англія;

1503 рік – у битві при Серіньолі (Італія) іспанські війська громять французів, і як наслідок – Неаполітанське королівство стає іспанською провінцією;

1512 рік – у битві під Вишневцем (Лопушним) об’єднане польсько-литовське військо великого гетьмана литовського Костянтина Острозького громить загони кримських татар;

1563 рік – першодрукарі Іван Федоров та Петро Мстиславець починають друк першої книги;

1635 рік – укладають військовий союз між Францією та Швецією;

1686 – опублікували перший том фундаментальної праці Ісаака Ньютона «Принципи»;

1709 рік – шведські війська Карла XII та українського гетьмана Івана Мазепи вирушають на облогу Полтави;

1784 – винахідники Лонуа та Ж. Б’єнвеню у Франції демонструють першу офіційно визнану рухливу модель вертольота;

1788 рік – Меріленд стає 7-м штатом США;

1796 рік – Сардинське Королівство підписує з Францією перемир’я;

1814 рік – Наполеон вирушає на острів Ельба;

1817 рік – США та Великобританія укладають договір про обмеження чисельності військового флоту на Великих Озерах;

1862 рік – під час Громадянської війни у ​​США флот адмірала Девіда Фаррагута захоплює порт та місто Новий Орлеан, штат Луїзіана;

1879 – установчими зборами в Тирново схвалюють конституцію Болгарії;

1908 рік – засновують Всесвітню асоціацію есперанто (UEA);

1910 рік – у ніч на 28 квітня Клод Грехем-Уайт здійснює перший у Великій Британії зареєстрований нічний політ на аероплані;

1914 – у США патентують повітряний кондиціонер;

1923 – у Лондоні відкривають стадіон «Уемблі»;

1932 – оголошують про відкриття вакцини проти жовтої лихоманки;

1945 рік – американські війська без бою беруть Аугсбург;

1947 рік – польська комуністична влада розпочинає операцію «Вісла» з виселення українців Лемківщини, Надсяння, Підляшшя та Холмщини до Західної Польщі;

1952 рік – підписують мирний договір з Японією, завершується повоєнна окупація країни;

1957 рік – засновують Всесвітню федерацію міст-побратимів;

1965 рік – американські десантники за підтримки морської піхоти захоплюють Домініканську республіку;

1967 – американського боксера Кассіуса Клея (майбутній Мухаммед Алі) позбавляють права брати участь у поєдинках у зв’язку з його відмовою служити в армії США;

1969 рік – Шарль де Голль йде у відставку з поста президента Франції після того, як на референдумі не пройшло його питання про конституційну реформу;

1987 рік – у США вперше у світі випускають компакт-диск;

1996 рік – американець Тед Мартін встановлює світовий рекорд, закинувши під ряд 5221 штрафний баскетбольний кидок;

2000 рік – Туреччина, Азербайджан та Грузія укладають договір про будівництво нафтопроводу Баку-Джейхан для транспортування каспійської нафти в обхід Росії;

2001 рік – політ першого космічного туриста Денніса Тіто;

2022 рік – палата представників США схвалює закон про ленд-ліз для України.

Цього дня народилися: