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Не свято, а фронт наближається: у центрі Одеси відбулася чергова акція небайдужих (фоторепортаж)

Не свято, а фронт наближається: у центрі Одеси відбулася чергова акція небайдужих (фоторепортаж)

Сьогодні, у суботу, 7 грудня, у центрі Одеси відбулася чергова акція протесту, учасники якої наполягають: не забувайте про допомогу нашої армії, адже зараз, коли триває повномасштабна війна, наша байдужість лише наближає до нас лінію фронту.

Учасники заходу згуртувалися до групи «Гроші на ЗСУ». Вони вимагають від місцевої влади під час війни витрачати гроші на армію.

Акция в Одессе 7 декабря 2024
Акция в Одессе 7 декабря 2024, участники
Акция в Одессе 7 декабря 2024, плакаты

Як повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя», сьогодні протестувальники вийшли на пікет біля новорічної ялинки.

Акція в центрі Одеси, 7 грудня 2024 року

Мета учасників акції – звернути увагу одеситів та гостей нашого міста на те, що у дні війни до нас наближається не свято, а фронт.

Акция в Одессе 7 декабря 2024, фотограф и юная участница
Акция в Одессе 7 декабря 2024, на Дерибасовской
Акция в Одессе 7 декабря 2024, к чему призывают участники

Як це було, дивіться, на фото, надані «Одеському життю» однією з учасниць акції:

Акция в Одессе 7 декабря 2024, участники с плакатами
Акция в Одессе 7 декабря 2024, на Преобюраженской
Акция в Одессе 7 декабря 2024, участница с плакатом

Акція в Одесі 7 грудня 2024 року, про що просять учасники

Раніше журналістка «Одеського життя» опублікувала зворушливе фото, зроблене на Приморському бульварі.

Фото Світлани Корольової

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