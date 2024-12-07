Не свято, а фронт наближається: у центрі Одеси відбулася чергова акція небайдужих (фоторепортаж)

Сьогодні, у суботу, 7 грудня, у центрі Одеси відбулася чергова акція протесту, учасники якої наполягають: не забувайте про допомогу нашої армії, адже зараз, коли триває повномасштабна війна, наша байдужість лише наближає до нас лінію фронту.
Учасники заходу згуртувалися до групи «Гроші на ЗСУ». Вони вимагають від місцевої влади під час війни витрачати гроші на армію.
Як повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя», сьогодні протестувальники вийшли на пікет біля новорічної ялинки.
Мета учасників акції – звернути увагу одеситів та гостей нашого міста на те, що у дні війни до нас наближається не свято, а фронт.
Як це було, дивіться, на фото, надані «Одеському життю» однією з учасниць акції:
Раніше журналістка «Одеського життя» опублікувала зворушливе фото, зроблене на Приморському бульварі.
Фото Світлани Корольової