Не свято, а фронт наближається: у центрі Одеси відбулася чергова акція небайдужих (фоторепортаж)

Учасники заходу згуртувалися до групи «Гроші на ЗСУ». Вони вимагають від місцевої влади під час війни витрачати гроші на армію.

Як повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя», сьогодні протестувальники вийшли на пікет біля новорічної ялинки.

Мета учасників акції – звернути увагу одеситів та гостей нашого міста на те, що у дні війни до нас наближається не свято, а фронт.

Як це було, дивіться, на фото, надані «Одеському життю» однією з учасниць акції:

Раніше журналістка «Одеського життя» опублікувала зворушливе фото, зроблене на Приморському бульварі.

Фото Світлани Корольової